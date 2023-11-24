ВТБ открыл более 100 технологичных офисов
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|В рамках масштабной модернизации сети ВТБ число офисов нового технологичного формата превысило 100 точек продаж, в том числе 10 отделений в регионах ПФО.
Новые офисы работают в формате мультифункциональных точек обслуживания и переформатированы под центры финансовых знаний и услуг. Клиенты могут общаться с консультантами банка в любой точке отделения, где им удобно. Сотрудники выступают квалифицированными консультантами по сложным банковским вопросам, а потоковые операции автоматизированы и переведены в цифровое пространство. Когда клиент приходит в офис, он может подтвердить операцию и подписать документы электронной подписью в приложении или веб-версии ВТБ Онлайн.
«Легкий» офис по своему функционалу не отличаются от обычных отделений, но его площадь меньше - не превышает 45 квадратных метров. С середины лета ВТБ открыл 6 таких офисов в Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях. Все они находятся в местах максимального притяжения клиентов - торговые центры, локации рядом с основными муниципальными организациями.
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