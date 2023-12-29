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ВТБ откроет более 400 офисов для обслуживания розничных клиентов в новогодние праздники

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С 1 по 8 января 2024 года ВТБ установил график работы своих офисов в режиме праздничных дней. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будет 404 офиса банка. Большинство операций в новогодние каникулы доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать клиентов-физических лиц в новогодние праздники будут наиболее востребованные по статистике банка точки продаж. Максимальное число дежурных отделений будет открыто 4, 5 и 8 января. 30 и 31 декабря офисы ВТБ будут работать по ранее установленным режимам. 1 января – выходной. Перечень дежурных офисов и режим обслуживания клиентов с 2 по 8 января 2024 года опубликован на сайте ВТБ.

Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн. Все операции по вкладам, включая открытие и закрытие вклада, пополнение или частичное снятие средств, пользователи мобильного приложения и интернет-банка смогут осуществлять в течение всех праздничных выходных. Если окончание срока вклада выпадает на период с 30 декабря по 8 января включительно, автоматическое закрытие вклада произойдет 9 января с доначислением процентов за каждый дополнительный день. При необходимости клиенты смогут закрыть вклад, не дожидаясь его автоматического закрытия, если дата окончания по договору приходится на выходные дни.

В случае плановой даты платежа по кредитам 30 декабря – 8 января банк спишет средства 9 января. Если платежный период по ипотеке приходится на 2-8 января или 2-5 января, деньги могут быть списаны начиная со 2 января при наличии денег на приоритетном счете. Для досрочного погашения кредитов в декабре заявку необходимо подать до 31 декабря, для досрочного погашения в январе – с 1 января.

Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме, платежи за сотовую и внутрибанковские платежи в ВТБ. Исключение составят лишь платежи по реквизитам в адрес юридических лиц (в том числе требующие валютного контроля). Платежи по реквизитам в другие Банки РФ, осуществлённые в период:

- с 1 по 2 января включительно будут приняты банком к исполнению 3 января;

- с 3 по 6 января включительно – в стандартном режиме;

- 7 января – будут исполнены 8 января;

- с 8 января – в стандартном режиме.

Сроки зачисления средств необходимо уточнять у банка получателя.

Напоминаем, что в период новогодних праздников количество мошеннических атак на граждан традиционно возрастает, поэтому просим клиентов быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать базовые правила:

- никому не сообщайте свои личные данные, пароли, в том числе из смс-сообщений;

- установить сложный пароль на блокировку экрана телефона и в мобильное приложение банка;

- открыть отдельную банковскую карту, в том числе цифровую, с минимальной суммой на остатке – если ее данные окажутся скомпрометированы, потери будут относительно невелики;

- не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике – сразу прервать разговор/переписку и самостоятельно перезвонить в банк;

- оформить страховку карт и счетов от мошенничества и несанкционированных списаний;

- использовать только проверенные сайты, чтобы не скомпрометировать данные карты, или проверять ссылку, прежде чем перейти по ней.

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