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ВТБ оснащает торговые сети POS-терминалами с возможностью оплаты по СБП через NFC

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Банк ВТБ одним из первых запустил пилот по использованию в торговых сетях нового эквайрингового оборудования – POS-терминалов PAX D230, которые позволяют принимать оплату через Систему быстрых платежей с помощью NFC. Банк планирует устанавливать терминалы этой модели действующим и новым клиентам.

Способ оплаты через СБП с помощью кассовой платежной ссылки доступен для любых смартфонов на iOS и Android, которые поддерживают NFС. Покупателю достаточно просто поднести мобильное устройство к терминалу и затем подтвердить платеж одним касанием экрана или с помощью биометрии.

PAX D230 – один из самых современных терминалов с подключением к 4G и WiFi, его также можно использовать в качестве стационарного при наличии проводного интернета. Для бесконтактной передачи данных платежной ссылки Системы быстрых платежей терминал оснащен специальной антенной.

«Мы продолжаем расширять область применения бесконтактных платежей с помощью NFC, как наиболее удобного способа оплачивать товары и услуги – одним прикосновением смартфона. На этот раз мы внедряем на наших POS-терминалах возможность приёма платежей по СБП через NFC и уже начали установку терминалов нового типа в торговых точках наших клиентов и далее планируем заменять ими устаревшие устройства по мере необходимости», – отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

«Рынок платежей постоянно развивается, появляются новые способы оплаты. Мы ставим перед собой задачу соответствовать актуальным требованиям рынка и стремимся предлагать оборудование и программное обеспечение, которые позволят сделать процесс оплаты максимально комфортным для пользователей», – отметил Илья Коробов, генеральный директор INPAS – компании-поставщика эквайрингового оборудования.

Справка:

INPAS – российская IT-компания, комплексный поставщик платежных сервисов и решений для банков и ретейлеров. Основная сфера деятельности – разработка, внедрение и поддержка программного обеспечения для осуществления безналичных платежей.

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