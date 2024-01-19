ВТБ оснащает торговые сети POS-терминалами с возможностью оплаты по СБП через NFC
Банк ВТБ одним из первых запустил пилот по использованию в торговых сетях нового эквайрингового оборудования – POS-терминалов PAX D230, которые позволяют принимать оплату через Систему быстрых платежей с помощью NFC. Банк планирует устанавливать терминалы этой модели действующим и новым клиентам.
Способ оплаты через СБП с помощью кассовой платежной ссылки доступен для любых смартфонов на iOS и Android, которые поддерживают NFС. Покупателю достаточно просто поднести мобильное устройство к терминалу и затем подтвердить платеж одним касанием экрана или с помощью биометрии.
PAX D230 – один из самых современных терминалов с подключением к 4G и WiFi, его также можно использовать в качестве стационарного при наличии проводного интернета. Для бесконтактной передачи данных платежной ссылки Системы быстрых платежей терминал оснащен специальной антенной.
Справка:
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