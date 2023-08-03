ВТБ расширяет функционал своего онлайн-банка в VK. Уже осенью клиенты других банков смогут воспользоваться в мессенджере наиболее востребованными повседневными операциями. Например, выпускать цифровые карты, пополнять их счет с других карт, оплачивать покупки, совершать переводы и другие услуги. Сервисом за полгода смогут воспользоваться до полумиллиона человек. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Сервис будет реализован на основе «легкой» интернет-версии ВТБ Онлайн. Чтобы совершать операции в цифровом банке VK, необходимо пройти короткую регистрацию, после которой вы моментально получите цифровую карту и сможете совершать платежи. Если вы захотите стать клиентом ВТБ, достаточно заказать доставку пластиковой карты, и курьер привезет ее в любое удобное место. После подписания договора клиентского обслуживания пользователю станет доступен полный функционал банка в VK.

«Мы видим растущий интерес пользователей к онлайн-банкингу в мессенджерах и стремимся первыми расширить их функциональные возможности, доводя их уровень до полноценного финансового приложения. При этом наши планы не ограничиваются только клиентами ВТБ – мы хотим пригласить в наш цифровой сервис во «ВКонтакте» и пользователей других банков. Они смогут сначала бесплатно «протестировать» финансовые услуги и программы ВТБ, а затем прямо в мессенджере подать заявку уже на основной продукт банка – дебетовую карту, которая откроет доступ к абсолютно всем сервисам банка. Рассчитываем, что новым сервисом в ближайшие полгода воспользуются до полумиллиона человек», — отметил зампред ВТБ.

Банк в VK с доступом к финансовым операциям появился на платформе «ВКонтакте» в апреле 2023 года. Аудитория сервиса в VK активно растет – cегодня уже более 90 тысяч пользователей общаются с чат-ботом ВТБ во «ВКонтакте». В первую очередь, их интересует просмотр баланса (90%), а среди операций самой популярной стал перевод через СБП (60%). Недавно запустили сервис оплаты по QR-коду и пополнение счета ВТБ со счетов сторонних банков. В перспективе ВТБ планирует развивать функционал онлайн-банка в VK, чтобы пользователи получили доступ к уже привычным для мобильного приложения повседневным операциям.