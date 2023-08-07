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ВТБ на 16% нарастил кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса

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По итогам первого полугодия 2023 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысил 2,28 трлн рублей, рост с начала года составил 16%. Портфель привлеченных средств увеличился на 16% и достиг 2,7 трлн рублей.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил, что влияние на кредитную активность среднего и малого бизнеса в первом полугодии оказали стабильные ставки и сформировавшийся ранее отложенный спрос. Серьезную роль в развитии рынка кредитования также продолжают играть госпрограммы, которые учитывают интересы широкого круга предприятий СМБ в рамках курса на импортозамещение, развитие отечественного производства и других задач. За первое полугодие ВТБ заключил свыше 17,3 тыс. кредитных сделок, что почти в три раза выше в сравнении с первым полугодием 2022 года.

«Мы рассчитываем на дальнейший рост кредитного портфеля, чему будут способствовать в том числе и новейшие скоринговые разработки банка и цифровизация продуктов. Занимая существенную долю рынка СМБ и обслуживая более 1 млн активных клиентов в этом сегменте, ВТБ продолжит оказывать всестороннюю поддержку российским предпринимателям на любом этапе развития бизнеса. Этим принципом мы руководствуемся и в подготовке к реализации проекта по интеграции банка «Открытие», который станет одним из приоритетных во втором полугодии. Мы уже запускаем новую цифровую платформу обслуживания среднего и малого бизнеса для клиентов двух банков и новых пользователей. Предпринимателям будут доступны привычные сервисы в удобных им форматах, специальные продуктовые решения, расширенная линейка пакетов РКО и более выгодные условия», − прокомментировал Денис Бортников.

Объем предоставленных клиентам СМБ банковских гарантий за шесть месяцев увеличился на 11% и превысил 549 млрд рублей. Во втором квартале ВТБ увеличил максимальную сумму и расширил линейку гарантий с оформлением онлайн − в интернет-банке ВТБ Бизнес клиенты могут подать заявку на все гарантийные продукты на сумму до 500 млн рублей на срок до 62 месяцев.

Портфель привлеченных средств банка в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 16% и достиг 2,7 трлн рублей. При этом объем срочных ресурсов увеличился на 17% и превысил 1,9 трлн рублей. Банк расширяет возможности предпринимателей для получения дохода. В июне ВТБ продлил время размещения средств в депозиты и неснижаемые остатки (НСО) в рублях и юанях во всех регионах присутствия до 21:00.

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