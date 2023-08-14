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ВТБ: мошенники предлагают замену социальных карт для доступа к онлайн-банку

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ВТБ сообщает о новой мошеннической схеме. Злоумышленники звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки, и предлагают обновить их действующую социальную карту. После согласия мошенники просят указать мобильный номер для заказа карты, присылают на него СМС с кодом, выманивают его и получают доступ к онлайн-банку для вывода денег.

В новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные. На самом деле, клиент передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложении/интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов.

«Социальная инженерия – наиболее популярный метод мошенничества, сегодня на нее приходится 90% атак. «Легенды» таких обманных звонков могут меняться, но неизменным остается их основной признак: стремление завладеть вашими персональными данными, многочисленными кодами из СМС или паролями. Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону. Даже если у вас нет сомнений в просьбах таких «сотрудников соцподдержки», мы все равно просим внимательно читать текст СМС – в нем всегда содержатся детали и назначение проводимой операции. Если видите СМС от банка, перезванивайте самостоятельно в банк, перепроверяйте информацию в контакт-центре или офисе – это поможет сохранить ваши средства», – отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ.

Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.

О подозрительных звонках можно оперативно сообщить экспертам ВТБ через чат-бот банка — все подобные заявки обрабатываются, а мошеннические номера телефонов блокируются. При подозрении на мошенничество пользователи ВТБ Онлайн могут скрыть баланс счетов и установить лимиты по операциям, а также быстро заблокировать свою учетную запись.

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