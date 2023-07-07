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ВТБ: мошенники предлагают работу по оценке онлайн-кинотеатров

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ВТБ зафиксировал новую мошенническую активность, связанную с предложениями трудоустройства. Злоумышленники направляют потенциальным «жертвам» сообщение в мессенджерах и предлагают работу якобы по оценке онлайн-кинотеатров. В рассылке указывают номер телефона для обратной связи, а также упоминают популярные в России стриминговые платформы. Реальное трудоустройство не подтверждается, при этом общение с такими «работодателями» может привести к хищению денежных средств.

Клиентам банков стали поступать сообщения с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой платформы. Такие приглашения поступают, как правило, с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить за «работу» от 3 до 12 тысяч рублей.

В конце сообщения указывается телефон «менеджера», с которым можно связаться и уточнить подробности. Мошенники просят заполнить анкету с контактными данными якобы для оформления документов о трудоустройстве и направляют собеседнику ссылку на фишинговый сайт. После регистрации клиента просят внести на указанный счет определенную сумму, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов. От числа оценок-рецензий сумма на счете начинает увеличиваться по принципу финансовой пирамиды, но вывести «заработанные» деньги у «жертвы» уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства.

«Сегодня более 19% всех звонков мошенников совершаются через мессенджеры, но теперь угроза столкнуться с ними обрела новый сценарий. Основная цель — вовлечь как можно больше людей в мошенническую схему, «накопить» на счете перечисленные «жертвами» суммы, а затем вывести с него уже внушительную сумму. В результате участник такой схемы остается и без денег, и без предлагаемой работы. Мы всегда предупреждаем клиентов о том, как именно следует поступать при звонках или сообщениях с неизвестных номеров, однако принципиально важна масштабная совместная работа банков, сотовых операторов и государства по повышению финансовой грамотности населения, чтобы свести до минимума саму возможность общения клиентов с мошенниками», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Соблюдение базовых правил безопасности поможет уберечь деньги и избежать неприятных инцидентов: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы. Проверить точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях ВТБ можно, позвонив по официальному номеру 1000, на сайте ВТБ или в отделении. О подозрительных звонках можно оперативно сообщить экспертам ВТБ через чат-бот банка — все подобные заявки обрабатываются, а мошеннические номера телефонов впоследствии блокируются.

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