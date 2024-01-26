Важное в РТ
· Служба новостей

ВТБ Мои Инвестиции расширили список инструментов и сервисов для торговли с плечом

Подписаться в Telegram

erid: LjN8K9Mwd

Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» предоставил возможность приобретать золото и серебро, используя услугу маржинального кредитования. Это позволит не только диверсифицировать портфель и защитить свои средства от инфляции, но и заработать больше на росте драгметаллов благодаря торговле на заемные средства.

Актуальность запуска маржинальной торговли драгметаллами подтверждает интерес к продукту со стороны клиентов брокера.

«Мы регулярно расширяем список инструментов и сервисов в приложении «ВТБ Мои Инвестиции», чтобы сделать торговлю на бирже максимально комфортной для разных категорий инвесторов. Теперь нашим клиентам доступен полный спектр операций с драгметаллами: покупка золота и серебра на брокерский счет или ИИС, а также торговля драгметаллами с плечом.

По мнению наших аналитиков, на горизонте трёх месяцев ожидается перспективная точка входа на рынок золота, что делает запуск маржинальной торговли драгметаллами еще более актуальным», — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Помимо добавления драгметаллов для покупки с плечом были снижены ставки риска по целому ряду «голубых фишек», что позволит покупать «в плечо» еще больше активов. Напомним, «ВТБ Мои Инвестиции» предоставляют доступ к 347 активам для покупки на заемные средства, в том числе облигациям и акциям 2-3 эшелонов.

При этом важно помнить, что совершение маржинальных сделок сопряжено с повышенными рисками. Услуга доступна квалифицированным инвесторам или клиентам, прошедшим соответствующее тестирование.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000        

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани началось строительство высотки «Газпрома» за 10 млрд рублей

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

служба дезинсекции тараканов

Новости Татарстана

день назад

Жителей не устраивают высокие ценны на курорте «Свияжские холмы»

Интересное в Казани

3 дня назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха

ремонт ванной и туалета в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в тариф могут включить долги «профессиональных неплательщиков»

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой №5 Галина Моисенко

Новости Татарстана

день назад

В Казани из-за пешеходов автоматически наказали более 400 водителей

Новости Татарстана

5 часов назад

В СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере

Новости Татарстана

день назад

Минниханов открыл Год семьи и вручил награды многодетным семьям РТ
Лонгриды
2 дня назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

51 минуту назад

Минниханов высказался о количестве преступлений среди мигрантов

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

час назад

«Рубин» одержал вторую победу на сборах в Турции

Новости Татарстана

час назад

За год Татарстан сэкономил 4,5 млрд рублей на госзакупках
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
7 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

час назад

В Челнах создадут технопарк в сфере радиоэлектронной промышленности

Новости Татарстана

2 часа назад

Иранские автомобили Saipa предложили собирать в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

Всероссийская детская Фольклориада пройдет в Казани в 2024 году
Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию
Интересное в Казани
4 дня назад

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию