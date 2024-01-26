ВТБ Мои Инвестиции расширили список инструментов и сервисов для торговли с плечом

Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» предоставил возможность приобретать золото и серебро, используя услугу маржинального кредитования. Это позволит не только диверсифицировать портфель и защитить свои средства от инфляции, но и заработать больше на росте драгметаллов благодаря торговле на заемные средства.

Актуальность запуска маржинальной торговли драгметаллами подтверждает интерес к продукту со стороны клиентов брокера.

«Мы регулярно расширяем список инструментов и сервисов в приложении «ВТБ Мои Инвестиции», чтобы сделать торговлю на бирже максимально комфортной для разных категорий инвесторов. Теперь нашим клиентам доступен полный спектр операций с драгметаллами: покупка золота и серебра на брокерский счет или ИИС, а также торговля драгметаллами с плечом. По мнению наших аналитиков, на горизонте трёх месяцев ожидается перспективная точка входа на рынок золота, что делает запуск маржинальной торговли драгметаллами еще более актуальным», — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Помимо добавления драгметаллов для покупки с плечом были снижены ставки риска по целому ряду «голубых фишек», что позволит покупать «в плечо» еще больше активов. Напомним, «ВТБ Мои Инвестиции» предоставляют доступ к 347 активам для покупки на заемные средства, в том числе облигациям и акциям 2-3 эшелонов.

При этом важно помнить, что совершение маржинальных сделок сопряжено с повышенными рисками. Услуга доступна квалифицированным инвесторам или клиентам, прошедшим соответствующее тестирование.