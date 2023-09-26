ВТБ Мои Инвестиции показали, как инвесторы провели это лето

Акции компаний из банковской и нефтегазовой отраслей пользовались наибольшей популярностью среди клиентов брокера ВТБ Мои Инвестиции в течение прошедшего лета. Общий объем торгов клиентов ВТБ на фондовом рынке за три летних месяца превысил весенние показатели более чем на 40%. Такие результаты показывает приложение ВТБ Мои Инвестиции в разделе, отражающем активность и настроения инвесторов на рынке.

Согласно данным приложения ВТБ Мои Инвестиции, самыми популярными акциями в портфелях клиентов брокера ВТБ этим летом стали бумаги компаний Газпром (51,5%), Сбербанк (44,3%), Роснефть (32,8%), Лукойл (32,4%), ВТБ (31,4%).

В большей степени инвесторы совершали сделки с акциями банков (30,6%) и нефтегазовых компаний (24,1%). С весны обороты бумаг компаний из этих отраслей выросли примерно на 8% и 14% соответственно. Возросший интерес инвесторов к нефтегазовой отрасли связан с ростом мировых цен на нефть и выраженным сокращением дисконта в цене российских сортов нефти. Инвесторы играют на опережение, предвосхищая публикацию сильной отчетности и объявление щедрых дивидендов. На третьем месте по популярности летом – отрасль черной металлургии (6,9%).

Также приложение ВТБ Мои Инвестиции показало, что этим летом акции и облигации составили приблизительно одинаковую долю в составе портфелей клиентов брокера (41,9% и 41,7% соответственно). Деньги/валюта заняли в среднем чуть более 14% в портфелях клиентов, паевые фонды – 2,3%. Такое соотношение сохраняется с весны этого года.

«Приложение ВТБ Мои Инвестиции показало, что объем торгов наших клиентов летом более чем на 40% превысил весенние показатели. А по сравнению с концом прошлого года торговая активность выросла на 85% по всем инструментам: акциям, облигациям, валютным и внебиржевым сделкам. Этому способствовал стремительный рост российского рынка, а также условия, которые предлагает брокер ВТБ, в том числе в части маржинального кредитования. Мы планируем и дальше развивать сервисы по отражению инвестиционных предпочтений и рыночных настроений наших клиентов. В условиях, когда частный инвестор — главная движущая сила на рынке, анализ поведенческих тенденций может стать ценным инструментом для принятия инвестиционных решений», – сообщил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Приложение ВТБ Мои Инвестиции позволяет следить за тем, как инвестируют клиенты брокера ВТБ, а также анализировать состав их портфелей и выявлять самые популярные отрасли и активы для инвестиций. Эти данные могут быть особенно полезны начинающим инвесторам, которые только знакомятся с фондовым рынком и ищут, на что опереться при принятии решений и формировании собственной стратегии.

Вся информация доступна в один клик в приложении и веб-адаптивной версии личного кабинета ВТБ Мои Инвестиции в разделе «Сегодня», подразделе «Индекс ВТБ».

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