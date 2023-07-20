ВТБ Мои Инвестиции и Банк Открытие: половина россиян готовы инвестировать более 10 000 рублей в месяц

Наиболее интересным инвестиционным инструментом респонденты назвали акции, а самой выгодной отраслью для вложений – нефтегазовую. При этом 40% предпочли бы инвестировать с помощью роботов-советников или инвестиционных консультантов.

Ежемесячно инвестировать более 10 000 руб. могли бы 47% опрошенных, из которых 18% готовы вложить 10-20 тыс. руб., 7 % – 21-30 тыс. руб., 5 % – 31-40 тыс. руб., 7 % – 41-50 тыс. руб. Каждый десятый респондент готов пополнять инвестиционный портфель на сумму более 50 тыс. руб. в месяц (в Москве и Московской области – сразу 16%). При этом регулярно инвестировать на ежемесячной основе можно в том числе и с помощью специального счета с автоматическим пополнением, например, «Счет в плюсе».

«Результаты опроса показывают существенный потенциал развития рынка в ближайшей перспективе. Если каждый второй из 26 млн инвесторов, открывших счет на Мосбирже, будет вносить более 10 тысяч рублей в месяц, чистый приток капитала на рынок превысит 1,5 трлн рублей в год. Это порядка 1/4 общего объема активов на брокерских счетах физлиц на данный момент. Хотя скорее всего темпы роста будут скромнее, считаем, что увеличение доли инвестиций в структуре сбережений населения станет трендом ближайших лет», – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков.

67% опрошенных россиян в целом готовы направить на инвестиции сумму до 50 тыс. руб. 16% заявили о готовности инвестировать 50-100 тыс. руб., 12% – до 500 тыс. руб., а свыше 500 тыс. руб. – 6% россиян (в Поволжье – 3%, в Москве и Московской области – 10%).

Отвечая на вопрос о целях инвестирования, 46% опрошенных назвали получение дополнительного дохода, 26% – накопления на крупные покупки (квартира, ремонт, машина), по 11% выбрали накопления на пенсию и сохранение капитала от инфляции.

Наиболее интересными инструментами для инвестиций 46% опрошенных считают акции, 26% – драгоценные металлы и валюту, 10% – облигации, 7% – паевые фонды. Растущий интерес россиян к акциям говорит о постепенном возвращении доверия к фондовому рынку. Индекс ВТБ подтверждает такую динамику: в июне акции выбрали 42% клиентов брокера ВТБ. При этом доля облигаций в их портфелях в 4 раза выше, чем в среднем по стране (40%). То есть клиенты ВТБ предпочитают более надежные, консервативные инвестиционные инструменты.

Ежедневно отслеживать динамику фондового рынка не готовы более 40% респондентов, 9% могут тратить на это 5-10 минут в день, 16% – от 11 минут до получаса, 20% – не более часа, 14% – более часа. Это говорит о востребованности таких инструментов как робот-советник, который самостоятельно анализирует рынок, подбирает ценные бумаги в зависимости от склонности клиента к риску и тем самым экономит время клиента, а также услуги Advisory (инвестиционных консультантов).

Отвечая на вопрос о наиболее интересных отраслях для инвестиций (можно было дать более одного вариант ответа), россияне чаще других называли нефтегазовый сектор (58%), недвижимость (38%) и технологические компании (32%). 28% считают перспективной для инвестиций энергетику, 25% – финансовый сектор, 24% – металлургию, 12% – машиностроение, 6% – финтех-компании. Индекс ВТБ подтверждает повышенный интерес россиян к компаниям нефтегазовой, технологической и финансовой отраслей: по данным на конец июня, они входят в тройку фаворитов среди клиентов «ВТБ Мои Инвестиции».

Также опрос показал стремление россиян инвестировать осознанно: сразу 40% опрошенных считают более эффективным вариантом обратиться к инвестиционному консультанту (в Москве и Московской области – 46%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 40%). Инвестконсультант (Advisory) помогает сформировать новый портфель или адаптировать уже существующий для достижения поставленных финансовых целей. Так инвестор экономит время на анализ рынка и при этом получить грамотно подобранный портфель ценных бумаг в соответствии с его инвестиционным горизонтом и отношением к риску.

* Опрос проведен 1-10 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.