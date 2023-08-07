Важное в РТ
· Служба новостей

ВТБ Мои Инвестиции добавили Татнефть в Топ-10 российских акций

Подписаться в Telegram

Обыкновенные акции «Татнефти» вошли в подборку фаворитов на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера ВТБ. Среди ключевых факторов, влияющих на привлекательность компании, аналитики ВТБ Мои Инвестиции отметили высокую дивидендную доходность и сохранение высоких цен на нефть.

«Мы включили в ТОП-10 бумаг на российском рынке обыкновенные акции Татнефти, которые торгуются с дивидендной доходностью около 5,2 % за первое полугодие при коэффициенте выплат 50%. Акции компании могут получить поддержку на фоне дивидендных выплат и сохранения высоких цен на нефть», – отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Также эксперты брокера ВТБ добавили в Топ-10 акции «Северстали» и «Алроса». Финансовая отчётность «Северстали» за первое полугодие может стать положительным триггером для ее котировок во второй половине августа. В отношении «Алроса» аналитики обратили внимание на привлекательную оценку компании 3,3х 12М EV/EBITDA и наибольший дисконт к историческим мультипликаторам в секторе.

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции обновляют ТОП-10 акций ежемесячно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний.

Следующая новость ↓

Популярное

"Позволят не все": стало известно, что должно быть в квартире каждого казанца, чтобы жизнь была максимально комфортной
Интересное в Казани
2 часа назад

"Позволят не все": стало известно, что должно быть в квартире каждого казанца, чтобы жизнь была максимально комфортной

Новости Татарстана

22 часа назад

Метро от Казани до Иннополиса: экс-министр связи России Николай Никифоров предложил построить новую ветку

Интересное в Казани

2 часа назад

"Позволят не все": стало известно, что должно быть в квартире каждого казанца, чтобы жизнь была максимально комфортной

служба по истреблению тараканов москва

Новости Татарстана

4 часа назад

Соединит Казань и Иннополис: Никифоров предложил татарстанцам решить, как лучше проложить метро

Новости Татарстана

20 часов назад

Более 60 тысяч человек посетили санатории Татарстана за последние полгода

жидкая звукоизоляция стен в квартире в Москве

Новости Татарстана

16 часов назад

Полюбил и убил: в автограде Татарстана мужчина до смерти избил любовницу

Новости Казани

3 часа назад

Угрожают безопасности людей: в Казани требуют признать незаконными два здания

Новости Татарстана

18 часов назад

В Лениногорске отец спас сына, но сам утонул

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане продлят проект "Безопасный город"
Новости Татарстана
час назад

«Выделили 27 миллиардов»: о планах по реконструкции дорог в Казани рассказали на деловом понедельнике

«Выделили 27 миллиардов»: о планах по реконструкции дорог в Казани рассказали на деловом понедельнике

Важное в РТ

33 минуты назад

ВТБ Мои Инвестиции добавили Татнефть в Топ-10 российских акций

Важное в РТ

2 часа назад

Ещё один банк подключился к приёму оплаты по QR от Сбера

Новости Татарстана

2 часа назад

Первый смертельный случай в этом районе: в Татарстане во время купания утонул человек

Новости Татарстана

3 часа назад

Смогут бесплатно отдохнуть: в Татарстане хотят предоставить возможность ездить в лагеря детям участников СВО
Ожидается приход теплых потоков: в Татарстане может быть очень теплая зима
Новости Татарстана
43 минуты назад

Ожидается приход теплых потоков: в Татарстане может быть очень теплая зима

Новости Казани

3 часа назад

Использовались родные детали: в Казани можно увидеть два старинных троллейбуса

Новости Татарстана

3 часа назад

Казань вошла в четвертую десятку: были подведены итоги ввода жилья по России

Новости Татарстана

3 часа назад

Погибли трое, включая ребенка: в Татарстане произошло страшное смертельное ДТП с трактором
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани