Обыкновенные акции «Татнефти» вошли в подборку фаворитов на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера ВТБ. Среди ключевых факторов, влияющих на привлекательность компании, аналитики ВТБ Мои Инвестиции отметили высокую дивидендную доходность и сохранение высоких цен на нефть.

«Мы включили в ТОП-10 бумаг на российском рынке обыкновенные акции Татнефти, которые торгуются с дивидендной доходностью около 5,2 % за первое полугодие при коэффициенте выплат 50%. Акции компании могут получить поддержку на фоне дивидендных выплат и сохранения высоких цен на нефть», – отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Также эксперты брокера ВТБ добавили в Топ-10 акции «Северстали» и «Алроса». Финансовая отчётность «Северстали» за первое полугодие может стать положительным триггером для ее котировок во второй половине августа. В отношении «Алроса» аналитики обратили внимание на привлекательную оценку компании 3,3х 12М EV/EBITDA и наибольший дисконт к историческим мультипликаторам в секторе.

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции обновляют ТОП-10 акций ежемесячно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний.