Важное в РТ
· Служба новостей

ВТБ Мобайл обеспечил блокировку звонков от мошенников с подменных номеров

Подписаться в Telegram

ВТБ Мобайл подключился к единой платформе верификации телефонных вызовов «Антифрод». Благодаря этому только за первые 12 часов работы оператору сотовой связи удалось заблокировать более 21 тыс. фейковых мошеннических звонков с использованием нумерации ВТБ Мобайл, выполненных с подменой номера телефона.

Сегодня практически весь трафик с подменой номеров телефонов генерируется за пределами России и поступает операторам большой четверки. Платформа “Антифрод” позволяет бороться с телефонным мошенничеством. Система анализирует все входящие вызовы и выявляет неверифицированные (без подтверждения личности владельца конкретного номера) звонки или с подменных номеров, которые поступают от мошенников. Это позволяет сократить общее количество звонков от злоумышленников и является важным вкладом в системный процесс борьбы с телефонным мошенничеством.

«С подключением системы «Антифрод» мы уверены, что атаки на абонентов ВТБ Мобайл прекратятся, так как технология позволяет практически 100% блокировать мошеннические вызовы. Результаты первых часов работы системы впечатляют. Считаем, что в перспективе использование всеми операторами сотовой связи единой платформы верификации телефонных вызовов позволит многократно снизить мошенническую активность и сократить число инцидентов с хищением клиентских средств. Одновременно всем мобильным игрокам необходимо бороться и с использованием неверифицированных сим-карт, которые мошенники массово регистрируют и используют в своих целях. Локальной проблемой на рынке сотовой связи остается продажа сим-боксов, которые позволяют совершать массовый обзвон из любой точки планеты», — сообщил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

Самостоятельно обеспечить сохранность средств и избежать неприятных инцидентов с мошенниками можно, не доверяя лично незнакомым собеседникам и внимательно читая СМС от банка. Также нельзя устанавливать на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Проверить точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях ВТБ можно, позвонив по официальному номеру 1000, на сайте ВТБ или в отделении. При подозрительных звонках просим сразу сообщать их номер и детали разговора в чат-бот банка в ВТБ Онлайн, такая информация позволит сокращать подобные звонки.

Справка:

В декабре 2022 года состоялся официальный запуск единой платформы верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод», которая предназначена для борьбы с телефонным мошенничеством. Система блокировки звонков с подменных номеров круглосуточно собирает сведения о соединениях, номерах абонентов, в том числе используемых при переадресации, а также данные о дате и времени вызовов, передачи СМС-сообщений и сетях связи, которые были при этом задействованы.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Тогда успел покинуть страну: в Казани задержали начальника тыла МВД по Татарстану

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

как установить сетку на вент решетку чтоб не лезли тараканы

Лонгриды

день назад

Стык классики и ультрасовременной архитектуры: стало известно, каких архитекторов планирует готовить КФУ

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

ремонт строительных пылесосов в Санкт-Петербурге

Новости Казани

3 часа назад

"Закон давно нуждается в переработке": в Татарстане может подорожать такси

Новости Казани

день назад

"Подвела невнимательность": депутаты Татарстана забыли указать миллионы рублей в сведениях о доходах

Новости Казани

3 часа назад

Удастся сохранить гнезда: в Казани был остановлен ремонт опор моста "Миллениум"

Новости Казани

день назад

Разрешение не выдавалось: жители Казани рассказывают о неизвестной стройке вдоль "Миллениума"

Новости Казани

день назад

Провели всю ночь в отделе следкома: начальника тыла МВД Татарстана подозревают в получении крупной взятки
Новости Казани
3 дня назад

За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

Важное в РТ

3 минуты назад

Греф заявил, что проблем в банковском секторе РФ не будет

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

Новости Татарстана

58 минут назад

На выплату направят 1,3 миллиарда: "КАМАЗ" утвердил рекордные для себя дивиденды

Новости Татарстана

час назад

"Мама упала и уснула": в Челнах обнаружили тело беременной женщины рядом со спящей дочерью
Скверы, площадки, пляжи и причал: стало известно, почему засыпают Волгу в районе Портовой в Казани
Новости Казани
3 минуты назад

Скверы, площадки, пляжи и причал: стало известно, почему засыпают Волгу в районе Портовой в Казани

Новости Казани

2 часа назад

За первое полугодие 2023 года в Приволжье семейной ипотекой от Сбера воспользовались более 11 тысяч семей

Новости Казани

3 часа назад

"Будет непривычно": в челнинском поселке Сидоровка построят 18-этажный дом

Новости Казани

3 часа назад

Достигнет высоких отметок: в Татарстан пришла сумасшедшая жара
В Казани растет спрос на ИЖС, но цены пока радуют: как купить дом в комьюнити комфорт-класса за 6,5 миллионов
Интересное в Казани
6 дней назад

В Казани растет спрос на ИЖС, но цены пока радуют: как купить дом в комьюнити комфорт-класса за 6,5 миллионов