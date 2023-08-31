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ВТБ Лизинг профинансировал три автобуса на 34,6 млн рублей в Республике Татарстан

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ВТБ Лизинг профинансировал и передал три пассажирских автобуса King Long организатору регулярных перевозок городского и пригородного сообщения ООО «Пригород» в Республике Татарстан для расширения парка и организации пассажирских перевозок по маршруту Казань – Зеленодольск. Сумма сделки составила 34,6 млн рублей. Транспорт оформлен в финансовый лизинг сроком на 5 лет с авансом 5% от суммы сделки.

В течение срока финансовой аренды заказчик сможет оптимизировать налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей. Стоимость владения техникой для лизингополучателя снизится на 16,6 млн рублей с учетом применения налоговых преференций. Такие условия доступны клиентам ВТБ Лизинг на общей системе налогообложения.

Поставщиком техники выступила компания «Евразия», официальный дистрибьютор King Long в России. В линейке King Long свыше 200 видов техники включая городские, пригородные, междугородние и туристические автобусы, автобусы на альтернативном виде топлива, с гибридными силовыми установками, а также электробусы.

По данным аналитического агентства «Автостат» за июль 2023 года было реализовано более тысячи новых автобусов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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