ВТБ Лизинг профинансировал партию тягачей на 140 млн рублей в Республике Татарстан

ВТБ Лизинг профинансировал и передал 10 магистральных седельных тягачей Mercedes-Benz Actros заказчику в Республике Татарстан для организации перевозок грузов по России. По итогам первых девяти месяцев 2023 года количество ввезенных в РФ грузовых автомобилей марки Mercedes-Benz выросло в 12 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом более 60% объема приходится на семейство марки Actros, а 88% от всех ввезенных за первые девять месяцев текущего года седельных тягачей марки – новые автомобили.

Сумма сделки составила 140 млн рублей. Транспорт оформлен в финансовый лизинг сроком на 5 лет с нулевым авансом. В течение срока финансовой аренды заказчик сможет оптимизировать налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей и вернуть в бюджет предприятия до 40% от стоимости техники. Такие условия доступны клиентам ВТБ Лизинг на общей системе налогообложения. Поставщиком техники выступила торговая компания ООО «ТЭК ДАР».

Mercedes-Benz Actos c колесной базой 3700 мм и колесной формулой 4х2 комплектуется 12,8-литровым двигателем, мощностью 480 л.с. Тягач пользуется стабильным спросом со стороны перевозчиков в России, которые ранее эксплуатировали данное транспортное средство и сохраняют лояльность марке.

Лизинговая сделка была оформлена в подразделении ВТБ Лизинг в Казани. Подразделение работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.