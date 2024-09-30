ВТБ Лизинг профинансировал партию автомобилей для таксопарка в Набережных Челнах

ВТБ Лизинг поставил 30 легковых автомобилей Omoda S5 для расширения таксопарка в Набережных Челнах. Общая сумма сделки составила 50 млн рублей. В ближайшее время лизинговая компания планирует удвоить количество профинансированной техники и поставить еще 30 авто для использования местными таксомоторными предприятиями. Современные седаны помогут улучшить объем и качество пассажироперевозок в городе, повысить комфорт поездок в такси для населения и создать новые рабочие места.

По данным ВТБ Лизинг, Республика Татарстан находится на четвертом месте по количеству транспорта, приобретенного местными компаниями в лизинг с января по июль 2024 года, среди всех российских регионов после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Лизинговые продажи легковых машин в республике в первые семь месяцев текущего года увеличились в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте такси при этом произошел почти восьмикратный рост. Марка Omoda в январе-июле 2024-го вошла в топ-3 по количеству легковых авто, выданных ВТБ Лизинг в регионе. А модель Omoda S5 по этому показателю находится на второй позиции вместе с Haval Jolion после Lada Granta.

Автомобили Omoda S5 оформлены в финансовый лизинг на оптимальных для клиента условиях. Комфортные аванс и срок договора позволяют минимизировать ежемесячные затраты на обновление парка техники и наиболее подходящим образом распределить нагрузку на бюджет предприятия. Кроме того, лизинг позволяет компаниям экономить до 40% от стоимости приобретаемого имущества за счет снижения налогооблагаемого дохода и возврата НДС со всех лизинговых платежей.



Транспортные средства поставило ООО УК «ТрансТехСервис» – один из крупнейших региональных авторитейлеров страны, объединяющий более 100 дилерских центров. Компания является официальным поставщиком Omoda и других популярных автомобильных брендов в Набережных Челнах и Республике Татарстан.

Omoda S5 – динамичные и безопасные автомобили, которые благодаря сбалансированным ходовым характеристикам отлично подходят для решения задач городских таксопарков. Седаны разработаны на базе платформы M1X, использовавшейся при создании других моделей Chery, в частности Arrizo 5 Plus. Транспортные средства обладают роботизированной КПП и передним приводом. Все это в сочетании с эргономичным салоном, большим списком встроенных технологий комфорта и комплексом дорожных ассистентов позволяет совершать удобные поездки в городе и за его пределами.