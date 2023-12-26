ВТБ Лизинг оценил запасы китайской грузовой техники у дилеров на будущий год
По прогнозам ВТБ Лизинг, нынешних остатков импортированных китайских седельных тягачей и самосвалов, находящихся на складах основных дилеров, хватило бы до февраля-марта 2024. При текущих темпах сбыта импорта и отечественного производства запасов отдельных видов техники из Китая может быть недостаточно, однако при сохранении поставок на уровне сентября-октября 2023 года дефицита китайской грузовой техники не предвидится.
Аналитики ВТБ Лизинг подсчитали, что в среднем на российском рынке во второй половине 2023 года ежемесячно продавалось седельных тягачей SITRAK - 2300 шт., Shacman – более 900 шт., FAW – более 700 шт. По данным на ноябрь 2023 года, в стоке основных поставщиков оставалось седельных тягачей SITRAK порядка 6000 шт., Shacman - 2000 шт. и FAW - 3000 шт. При среднем уровне продаж и отсутствии пополнения на складах эти запасы были бы реализованы к февралю-марту 2024 года.
Также, по подсчетам аналитиков компании, в среднем ежемесячно на российском рынке продается китайских самосвалов SITRAK/ HOWO – более 600 шт., Shacman – порядка 1200 шт., FAW – более 900 шт. В стоке основных поставщиков осталось самосвалов SITRAK/ HOWO порядка 1450 шт., Shacman – 2500 шт., FAW – 2650 шт. При сохранении уровня продаж и отсутствии пополнения этих машин может быть достаточно до февраля 2024 года.
При этом постепенно растёт доля рынка произведенных в России грузовых автомобилей. Впервые с 2022 года она достигла 39% в целом в сегменте, а также 15% отдельно в седельных тягачах и 18% в самосвалах. Лидером остаётся отечественный КАМАЗ, который может показать кратный рост в сегменте тягачей по итогам первого квартала 2024 года.
По данным НАПИ, КАМАЗ в 2024 году увеличит объемы продаж техники на российском рынке на 6,67% по сравнению с 2023 годом. Другие российские и белорусские бренды также увеличат продажи, но темпы их роста будут меньше, чем у КАМАЗа. Продажи китайских брендов в 2024 году на российском рынке вырастут на 4,45% по сравнению с 2023 годом.
ВТБ Лизинг со своей стороны реализует программу «Техника из Китая в наличии», что позволяет грузоперевозчикам, логистическим и строительным компаниям приобретать китайскую технику Sitrak, Shacman, FAW и BeiBen в наличии. Доставка в любой регион страны занимает от 1 дня. При оформлении техники в лизинг доступны различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальным удорожанием.