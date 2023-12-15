Важное в РТ
· Служба новостей

ВТБ импортозаместил собственную аналитическую платформу больших данных

Подписаться в Telegram

erid: LjN8K2mzg

Банк ВТБ реализовал проект по миграции собственной платформы анализа и обработки больших данных на российское решение Arenadata Hadoop. Теперь весь процесс подготовки данных для моделирования с последующим расчетом моделей искусственного интеллекта (ИИ) осуществляется на импортнезависимой платформе. Вычислительные мощности одной из крупнейших платформ данных в России увеличены более, чем в два раза, что значительно ускорило процесс обработки данных. Суммарный объем данных платформы превысил шесть петабайт.

Данные, необходимые для построения моделей искусственного интеллекта, анализа, отчетности и продвинутой аналитики, доступны бизнес-пользователям из более, чем 200 информационных систем-источников. Они хранятся в геораспределенной архитектуре disaster recovery высокой надежности. На новом отечественном решении обеспечена поддержка ключевых бизнес-процессов управленческой и регуляторной отчетности, а также разработки моделей продвинутой аналитики. На платформе работает уже более 300 ИИ-моделей: модели скоринга клиентов, модели для задач CRM, модели оценки дохода клиентов, антифрод модели и множество других.

«Ценность данных, необходимых для аналитики и моделей искусственного интеллекта, — в их актуальности, полноте и корректности. Именно эти характеристики, а также современные инструменты обработки данных позволили существенно быстрее анализировать данные, строить модели искусственного интеллекта и использовать их результаты во благо клиентов ВТБ», — рассказал Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования – старший вице-президент ВТБ.

«Быстрая обработка, надежное хранение данных и широкий функционал являются одними из ключевых элементов платформы для аналитики и построения моделей искусственного интеллекта. Благодаря реализованному проекту банку удалось выполнить одну из ключевых задач в рамках обеспечения технологического суверенитета», — отметил Никита Рыбченко, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем старший вице-президент ВТБ.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Новости Татарстана

16 часов назад

Из-за трех смертельных ДТП в Нижнекамске соберут комиссию по БДД

профессиональное избавление от тараканов москва

Новости Татарстана

день назад

На казанских сельхозярмарках раскупили более 200 тыс. яиц

Интересное в Казани

3 дня назад

ГК ТОЧНО заходит в Казань

установка ethernet розетки в Москве

Новости Татарстана

день назад

Главу МЧС РТ отстранили от должности

Новости Татарстана

22 часа назад

Актер Копейкин высказался о продолжении сериала «Слово пацана»

Новости Татарстана

день назад

Госстройнадзор отстранил подрядчиков проекта «Наш двор»

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане УФАС проверит производителей яиц
Лонгриды
3 дня назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Татарстана

14 минут назад

Дебетовые карты с начислением процентов на остаток: максимизация прибыли от своих средств

Новости Татарстана

59 минут назад

В Казани завершено исследование участка под новый парк аттракционов

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске был назначен новый руководитель следственного комитета

Новости Татарстана

14 часов назад

Татарстанец стал серебряным призером на турнире по греко-римской борьбе
«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани
Лонгриды
4 дня назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Новости Татарстана

16 часов назад

В Челнах открыли главную новогоднюю елку
Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни