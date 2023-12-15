ВТБ импортозаместил собственную аналитическую платформу больших данных

Банк ВТБ реализовал проект по миграции собственной платформы анализа и обработки больших данных на российское решение Arenadata Hadoop. Теперь весь процесс подготовки данных для моделирования с последующим расчетом моделей искусственного интеллекта (ИИ) осуществляется на импортнезависимой платформе. Вычислительные мощности одной из крупнейших платформ данных в России увеличены более, чем в два раза, что значительно ускорило процесс обработки данных. Суммарный объем данных платформы превысил шесть петабайт.