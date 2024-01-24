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ВТБ и «Открытие Авто»: 64% жителей ПФО считают, что китайский автопром переориентировался на Россию

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Большинство опрошенных* ВТБ и «Открытие Авто» жителей ПФО достаточно высоко оценивают качество автомобилей из КНР и уверены, что китайский автопром переориентировался на Россию в последние два года. В то же время 32% респондентов заявили, что хотели бы более разнообразного выбора таких авто.

64% жителей округа считают, что китайский автопром переориентировался на Россию. Из них 28% отметили широкий модельный ряд представленных в России китайских автомобилей, 22% - тот факт, что на отечественный рынок новинки из КНР выходят первыми, 14% - первенство нашей страны в мире по объемам импорта таких машин. 27% считают, что переориентации китайского автопрома на Россию не произошло, и Китай просто занял еще один рынок сбыта. 9% затруднились с ответом на этот вопрос.

65% в целом считают китайские автомобили, продающиеся в России, качественными: по мнению 23%, качество китайских машин значительно выросло на фоне конкуренции, 19% полагают, что машины из этой страны хороши, но не по всем маркам, 10% - преимущественно качественными, но не по всем характеристикам – «пока есть, куда расти». 13% и вовсе считают, что «китайцы» перегнали по ряду параметров ушедшие бренды. При этом 27% отмечают, что китайским машинам еще далеко до западных, японских и корейских брендов. 8% затруднились с ответом.

Большинство автолюбителей ПФО в целом удовлетворены выбором китайских автомобилей. 32% отметили, что выбор есть, но хотелось бы расширить. Еще 40% считают, что выбор достаточно большой, ведь к нам привозят много разных моделей сразу после премьеры. Противоположной точки зрения придерживаются 28%: по их мнению, выбор может быть в разы богаче, нам привозят не всё.

«Сегодня россияне действительно все чаще воспринимают китайские автомобили как достойный вариант для покупки, а две трети считают марки из КНР хорошей заменой ушедших брендов. Эту тенденцию мы видим как по общему росту продаж китайских марок на российском авторынке, так и по росту их доли в кредитных выдачах банков. По итогам прошлого года более половины выдач в денежном эквиваленте пришлось на китайские автомобили. Чаще всего в кредит брали новые автомобили Haval, Сhery, Geely, Changan и Jetour», - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

«За прошедший год спрос россиян на автомобили из КНР увеличился в разы. По итогам 2023 года на китайские бренды ВТБ выдавал уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины. Драйвером роста выступило не только фактически отсутствие альтернативного предложения на первичном рынке, но и органический рост интереса к таким машинам. Проще говоря, российские автолюбители стали лучше относиться к авто из Китая. Немаловажный фактор при выборе транспорта из КНР - развитые дилерские сети и доступные запасные части», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

*Опрос проведен среди 1500 респондентов, автовладельцев или желающих приобрести авто, в возрасте 18-65 лет во всех федеральных округах по репрезентативной выборке.

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