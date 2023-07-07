ВТБ фиксирует снижение средней суммы сделок на квартиры в новостройках

По данным ВТБ, с января по июнь этого года средняя сумма сделки на рынке первичной недвижимости снизилась на 6,4% – с 8,8 до 8,2 млн рублей. Эксперты банка объясняют такую динамику смещением интереса клиентов на вторичные объекты и корректировкой цен на фоне регулирования ипотечных программ с «околонулевыми» ставками.

Сокращение среднего размера сделки купли-продажи квартир по договору долевого участия ВТБ фиксирует, начиная с лета прошлого года. Исключением стал декабрь, когда спрос на «первичку» резко вырос, разогнав средний чек до значений августа. С начала 2023 года этот показатель снизился на 6,4% и по итогам июня составил 8,2 млн рублей, вернувшись к уровню ноября 2022 года, следует из статистики ВТБ.

Среди крупных регионов наиболее существенное сокращение средней суммы сделки на рынке новостроек фиксируется в Подмосковье: здесь по итогам января-июня средний «чек» купли-продажи квартир снизился на 18%, до 6,9 млн рублей. На втором месте - Ленинградская область, где показатель уменьшился с начала года на 17%, до 5,9 млн рублей. В Москве средний «чек» достиг 12,5 млн рублей, сократившись на 14% за шесть месяцев, а в Санкт-Петербурге – 9,3 млн рублей (-9% к уровню конца 2022 года).

При этом в отдельных регионах фиксируется рост показателя. Например, в Республике Татарстан средняя сумма сделки за шесть месяцев года скорректировалась почти на 6% - с 7,5 до 7,9 млн рублей. В Краснодарском крае «чек» превысил 7,7 млн рублей по итогам июня, увеличившись на 4,5% с начала года.

«Снижение средней суммы сделки на рынке новостроек произошло на фоне перераспределения спроса заемщиков в сторону вторичной недвижимости, которое мы наблюдаем с середины прошлого года. Сегмент готовых объектов характеризуется более либеральным ценообразованием, что подогревает спрос клиентов в том числе на фоне регулирования ипотечных программ с «околонулевыми ставками». В условиях «охлаждения» интереса к новостройкам мы фиксируем и уменьшение среднего размера жилищного кредита – если в начале года он составлял 5,3 млн рублей, то сейчас колеблется уже в пределах 4,9 млн рублей», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что дальнейшее развитие событий предсказать сложно – динамика будет зависеть от уровня ключевой ставки и тарифов на базовые банковские программы.

По итогам января-июня 2023 года жилищные кредиты в ВТБ оформили более 110 тыс. клиентов общим объемом свыше 550 млрд рублей, на 28% превысив результат за январь-июнь 2022 года.