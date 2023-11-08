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ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак впервые за три года

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Впервые за три года эксперты ВТБ зафиксировали снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов. По данным банка, число таких случаев за 10 месяцев составило почти 5,8 млн – на 11% меньше к аналогичному периоду прошлого года. Тренд на снижение активности мошенников продолжится, при этом атаки становятся более качественными. Об этом в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Снижение телефонной мошеннической активности в этом году стало возможно благодаря применению совместных действий правоохранительных органов, ведомств, банков и операторов. Большую роль здесь сыграло подключение операторов связи к единой платформе верификации телефонных вызовов, а также интеграция сервиса ВТБ по оперативной передаче данных о мошенниках в Минцифры России, что позволило в несколько раз ускорить блокировку звонков злоумышленников.

На фоне снижения телефонных атак мошенники переключились на интернет-каналы. Доля звонков через мессенджеры в пиковые моменты достигала 70% от всех звонков. Однако в связи с изменением политики безопасности ряда интернет-каналов число атак стало снижаться, составив в октябре только четверть от всех звонков. ВТБ предлагает усилить борьбу с использованием неверифицированных сим-карт, которые мошенники массово регистрируют и используют в своих целях. Локальной проблемой на рынке сотовой связи до сих пор остается продажа сим-боксов, которые позволяют совершать массовый обзвон из любой точки планеты.

Помимо изменения сценариев мошенники более тщательно стали продумывать точки вывода средств, предпочитая офлайн-каналы. Особенно это касается схем по оформлению кредитов: потенциальную жертву целенаправленно ведут в банковские кассы, предлагают снять наличные в банкоматах или подсылают псевдокурьеров. Таким образом мошенники не только убеждают клиентов в легальности ситуации, но обеспечивают себе несколько вариантов хищения средств.

«За последние несколько лет активность мошенников постоянно росла, пик атак на клиентов пришелся на 2022 год. Несмотря на то, что количество атак до сих пор остается достаточно высоким, в этом году наметился плавный тренд на снижение активности злоумышленников. Сначала они перешли в интернет-каналы, а за счет ужесточения политики идентификации атаки в мессенджерах тоже стали снижаться. С развитием дистанционных технологий пользователям надо серьезнее относиться к защите своих персональных данных и средств на банковских счетах. Повышение бдительности и финансовой грамотности клиентов вместе с банковскими инструментами безопасности увеличивают долю спасенных от мошеннических атак денег. В этом году мы уже спасли почти 10 млрд рублей наших клиентов», – рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

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