Вслед за Москвой, в Казани стала доступна аренда смартфонов

Цифровая экосистема МТС запускает в Казани подписку Share It, которая позволит ежегодно менять свой смартфон на новый. Оформить подписку и арендовать устройство с возможностью выкупа могут абоненты любых операторов. Через 12 месяцев гаджет можно обменять на новый или выкупить его, оплатив остаток стоимости единым платежом или частями в течение полугода.

Подписка даёт возможность пользоваться смартфоном за 70% от его стоимости. С ней можно пользоваться смартфоном, внося комфортные ежемесячные платежи. При этом подписка - не кредит и не влияет на кредитную нагрузку и рейтинг пользователя. Цена подписки будет зависеть от конкретной модели. Для определения ежемесячного платежа стоимость устройства делится на максимальный срок подписки–18 месяцев.

Например, для смартфона стоимостью 36 000 рублей он составит 2 000 рублей. По истечении года пользователь выплатит из них только 24 000 рублей, но уже получит право обменять смартфон на новый. Устройство можно оставить себе, выплатив оставшиеся 12 000 рублей либо одним платежом, либо разделив на 6 месяцев. Так, подписка на iPhone 14 ProMax 128 ГБ ежемесячно будет стоить 7 111 рублей, а взять в аренду Honor X7aс возможностью последующего выкупа можно будет всего за 778 рублей в месяц.

«Татарстан отличается высоким уровнем цифровизации, а казанцы – активные и продвинутые пользователи цифровых технологий и новинок на рынке. Поэтому неудивительно, что вторым российским городом после Москвы, где запустился сервис, стала Казань. Share It – хорошая возможность пользоваться флагманскими моделями, оплачивая их постепенно. Предложение также будет актуально для казанцев, которые следят за новинками и регулярно обновляют гаджеты на более современные без ущерба для своего кошелька и для экологии. Сейчас сервис работает в 29 магазинах города. Купить по подписке можно смартфоны таких популярных брендов, как Xiaomi, iPhone, realme, Honor и Samsung», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Узнать все подробности, оформить подписку и выбрать модель можно на сайте подписки. После рассмотрения заполненной на сайте заявки, останется внести первый платеж и забрать смартфон из выбранного салона. Вернуть смартфон можно в любой момент, однако условия отмены подписки будут зависеть от того, когда пользователь решил это сделать: до или после 12 месяцев использования. В программе участвуют устройства от 5 994 рублей до 140 004 рублей – больше 80 моделей брендов Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung, Honor, Huawei, Infinix, Poco.