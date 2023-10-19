Важное в РТ
· Служба новостей

Вслед за Москвой, в Казани стала доступна аренда смартфонов

Подписаться в Telegram

Цифровая экосистема МТС запускает в Казани подписку Share It, которая позволит ежегодно менять свой смартфон на новый. Оформить подписку и арендовать устройство с возможностью выкупа могут абоненты любых операторов. Через 12 месяцев гаджет можно обменять на новый или выкупить его, оплатив остаток стоимости единым платежом или частями в течение полугода.

Подписка даёт возможность пользоваться смартфоном за 70% от его стоимости. С ней можно пользоваться смартфоном, внося комфортные ежемесячные платежи. При этом подписка - не кредит и не влияет на кредитную нагрузку и рейтинг пользователя. Цена подписки будет зависеть от конкретной модели. Для определения ежемесячного платежа стоимость устройства делится на максимальный срок подписки–18 месяцев.

Например, для смартфона стоимостью 36 000 рублей он составит 2 000 рублей. По истечении года пользователь выплатит из них только 24 000 рублей, но уже получит право обменять смартфон на новый. Устройство можно оставить себе, выплатив оставшиеся 12 000 рублей либо одним платежом, либо разделив на 6 месяцев. Так, подписка на iPhone 14 ProMax 128 ГБ ежемесячно будет стоить 7 111 рублей, а взять в аренду Honor X7aс возможностью последующего выкупа можно будет всего за 778 рублей в месяц.

«Татарстан отличается высоким уровнем цифровизации, а казанцы – активные и продвинутые пользователи цифровых технологий и новинок на рынке. Поэтому неудивительно, что вторым российским городом после Москвы, где запустился сервис, стала Казань. Share It – хорошая возможность пользоваться флагманскими моделями, оплачивая их постепенно. Предложение также будет актуально для казанцев, которые следят за новинками и регулярно обновляют гаджеты на более современные без ущерба для своего кошелька и для экологии. Сейчас сервис работает в 29 магазинах города. Купить по подписке можно смартфоны таких популярных брендов, как Xiaomi, iPhone, realme, Honor и Samsung», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Узнать все подробности, оформить подписку и выбрать модель можно на сайте подписки. После рассмотрения заполненной на сайте заявки, останется внести первый платеж и забрать смартфон из выбранного салона. Вернуть смартфон можно в любой момент, однако условия отмены подписки будут зависеть от того, когда пользователь решил это сделать: до или после 12 месяцев использования. В программе участвуют устройства от 5 994 рублей до 140 004 рублей – больше 80 моделей брендов Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung, Honor, Huawei, Infinix, Poco.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Новости Татарстана

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» отмечено благодарностью за вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан

уничтожение клопов санэпидемстанция

Новости Татарстана

день назад

Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

диагностика телефона в Санкт-Петербурге

Лонгриды

3 часа назад

Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

Новости Казани

день назад

Стало известно, сколько будет стоить билет на первый рейс "Метеора" от Нижнего Новгорода до Казани

Новости Казани

день назад

В Казани стартовал частичный снос гостиниц-недостроев у моста "Миллениум"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ураганом повредило кровлю Нацмузея и свалило 43 дерева

Новости Казани

день назад

В Казани Роспотребнадзор призывает закрыть общепит на выходные
Лонгриды
2 дня назад

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Новости Казани

3 часа назад

Синоптик Аухадеев: в Казани усилятся ветер и осадки

Интересное в Казани

день назад

Манго в кулинарии: необычные рецепты от бренд-шефа "ВкусВилл"

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане подросток скончался после игры в футбол, не дойдя до дома

Новости Татарстана

4 часа назад

Попавшегося с наркотиками депутата парламента РТ лишили полномочий
В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили
Новости Казани
8 часов назад

В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили

Новости Казани

4 часа назад

В Татарстане на трассе нетрезвый нефтяник без прав устроил ДТП с пострадавшим

Новости Казани

5 часов назад

В Казани планируют изъять еще несколько участков для строительства второй ветки метрополитена

Новости Казани

6 часов назад

В Казани заметили загоревшийся автобус
В мечетях Татарстана молятся за мусульман Палестины
Новости Казани
день назад

В мечетях Татарстана молятся за мусульман Палестины