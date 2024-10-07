Волонтеры Сбера в Татарстане приняли участие в акции «Сохраним лес»

Масштабное лесовосстановительное мероприятие «Сохраним лес» прошло в Высокогорском, Тукаевском, Альметьевском районах республики. Команда волонтеров Сбера выезжали в пжс Высокая гора, села Мрясово и Старое Суркино, чтобы внести вклад в сохранения природы. Совместными усилиями участники акции высадили 14 тысяч сеянцев ели на площади 5 га.

Сбер ежегодно проводит целый ряд экологических инициатив и поддерживает федеральные проекты, направленные на сохранение ресурсов и заботу о природе. Один из основных разделов платформы «Сберегаем то, что любим. Вместе» — «Забота о природе», здесь можно найти полезные статьи по различным экологическим вопросам, контент для развития полезных привычек, а также информацию о зелёных инициативах, в которых можно принять участие по всей стране.

Всероссийская акция «Сохраним лес», одна из крупнейших экологических инициатив России, стартовала в 2019 году и реализуется в рамках национального проекта «Экология».