Волонтёры Сбера приняли участие в благотворительной акции «Урманфест»

В минувшие выходные волонтёры Сбера и других крупных компаний Татарстана совместно высадили почти 100 тысяч саженцев сосны, ели, лиственницы, тополя, липы и рябины возле посёлка Козий Починок Пестречинского района республики.

Подобные акции реализуются в рамках национального проекта «Экология» и направлены на восстановление лесов, устранение последствий лесных пожаров и приумножение лесных богатств. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Министерства лесного хозяйства РТ.