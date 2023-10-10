Волонтёры Сбера приняли участие в благотворительной акции «Урманфест»
В минувшие выходные волонтёры Сбера и других крупных компаний Татарстана совместно высадили почти 100 тысяч саженцев сосны, ели, лиственницы, тополя, липы и рябины возле посёлка Козий Починок Пестречинского района республики.
Подобные акции реализуются в рамках национального проекта «Экология» и направлены на восстановление лесов, устранение последствий лесных пожаров и приумножение лесных богатств. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Министерства лесного хозяйства РТ.
Александр Слепов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Сбер уделяет большое внимание решению экологических проблем. В рамках ESG-стратегии банк планомерно сокращает свой углеродный след и вовлекает своих сотрудников в практику заботы об окружающей среде, формирует привычки экологической и социальной ответственности. Мы активно участвуем в мероприятиях, направленных на популяризацию эко-повестки, выделяя на это значительные ресурсы, в том числе волонтёрские».