Водители из Татарстана стали чаще пользоваться каршерингом

За год количество посетителей платформ для краткосрочной аренды автомобиля из республики увеличилось на 10%. Татарстанцы чаще прибегают к каршеринговым сервисам, находясь в путешествии в других регионах, отметили в своем исследовании аналитики Yota.

Пик востребованности автомобилей в аренду приходится на отпускной сезон. В июле и августе популярность таких платформ среди водителей из республики на 59% выше среднемесячных показателей года.

В пресс-службе МегаФона подтвердили растущую востребованность сервисов каршеринга. Оператор отметил, активнее сервисом пользуются в поездках по стране в сентябре.

В целом по стране 2023 году россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43% больше минут¹, чем годом ранее. Также более чем на четверть выросла средняя продолжительность их использования (+28%). Заметнее всего среднее время использования увеличилось у приложений BelkaCar (+350%), «Делимобиль» (+307%), а также «Яндекс Драйва» (+156%).

В то же время аудитория сервисов по аренде автомобилей выросла на 14%. Самый активный рост по числу пользователей в 2023 году продемонстрировал «Яндекс Драйв» — за год его аудитория увеличилась на 56%. Также существенно выросло количество пользователей «РентРайд», работающего по модели peer-to-peer (+47%), и BelkaCar (+40%).

Около половины пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26-35 лет (48%). Однако в 2023 году значительный рост показала взрослая аудитория — клиентов 46+ лет стало больше на 22%. Самая молодая аудитория оказалась у сервиса MaturCar (23% их пользователей моложе 26 лет), а наиболее взрослая — у «Яндекс Драйва» (22% абонентов старше 46 лет).

Большинство пользователей каршеринговых сервисов — мужчины (72% аудитории). Однако именно женская аудитория обеспечила основной прирост интернет-трафика таких приложений в 2023 году (+16%).

¹При подсчетах учитывалось всё время активного использования приложения абонентами