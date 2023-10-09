Вклад Банка ЗЕНИТ вошел в ТОП-10 вкладов для пенсионеров

Вклад «Пенсионный» Банка ЗЕНИТ вошел в ТОП-10 рейтинга вкладов для пенсионеров по версии портала «Финтолк». Эксперты делали свой выбор, основываясь на процентных ставках и условиях продукта.

По вкладу «Пенсионный» максимальная ставка составляет 8,84% годовых. Она действует при условии капитализации процентов. Открыть вклад можно в любом офисе кредитной организации, мобильном приложении «Зенит Онлайн» или интернет-банке. Срок размещения денежных средств - 367 дней.

Вклад является пополняемым, минимальная сумма дополнительного взноса при его внесении наличными составляет 1 тыс. рублей. Также предусмотрены расходные операции при условии сохранения суммы неснижаемого остатка. Выплата процентов производится ежемесячно, по желанию вкладчика проценты могут быть капитализированы.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».