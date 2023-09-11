Вирусы - они вернулись

Школьники вернулись за парты, студенты – в аудитории, малыши дружно отправились в кружки и секции. Что еще вернулось к нам после 1 сентября? Как это не печально, вернулись и сезонные вирусы. Им «на руку» не только осенняя погода, пришедшая уже во многие регионы нашей страны, но и повышенная плотность контактов, в которые мы и наши дети с началом учебного года стали чаще вступать между собой в закрытых помещениях школ, детских садов, университетов или рабочих кабинетов. Как пишет издание Новые Известия, приводя слова в прошлом главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, каждый год в начале осени мы сталкиваемся с «синдромом второй недели сентября». Как правило, эта дата является отправной точкой устойчивого роста заболеваемости сезонными вирусными инфекциями в нашей стране.

Вакцинация поможет справиться с вирусной атакой

Будьте бдительны и уделите повышенное внимание представителям подрастающего поколения, советуют специалисты. Постарайтесь сгладить психоэмоциональные нагрузки ребенка, следите за его режимом дня и питанием, не забывайте о витаминах. Сейчас, в начале вирусного сезона, самое время всей семьей пройти вакцинацию от гриппа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова называет вакцинацию одной из лучших мер профилактики и торопит россиян воспользоваться этим средством противовирусной защиты.

Арбидол дополнит противовирусный арсенал

Помимо вакцинации после контакта с больными ОРВИ рекомендуется в профилактических целях принимать противовирусные препараты, обладающие широким спектром противовирусной активности. К ним, в частности, относится российское средство Арбидол. Его популярность и признание медицинского сообщества, причем не только в России, но и за рубежом, обусловлены способностью действующего вещества препарата (умифеновир) подавлять активность широкой гаммы вирусов. Профилактический прием этого средства может уберечь от болезни, а в случае заражения будет надежно препятствовать развитию потенциальных осложнений, говорит профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова, доктор медицинских наук Елена Карева. Механизм действия умифеновира ученые хорошо изучили и доказали, что его молекулы эффективно и безопасно противодействуют проникновению вирусов в клетки, не давая им размножаться в организме. Не стоит забывать и о том, что укрепить иммунитет всех членов семьи помогут также регулярные прогулки на свежем воздухе, употребление в пищу овощей и фруктов, крепкий сон и положительные эмоции.