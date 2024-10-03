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Виртуальные и реальные прогулки: татарстанцы нашли способы победить осеннюю хандру

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C наступлением осени жители республики начали искать нетривиальные способы борьбы с апатией. В тренде оказались виртуальные экскурсии в различные города мира, ресурсы по проектированию дома и сайты со старыми фотографиями. В сентябре интерес к таким онлайн‑площадкам вырос почти на 30 % по сравнению со среднемесячными показателями в летний период. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных обращений к тематическим ресурсам.

В первый месяц осени татарстанцы особенно часто заходили на сайт с онлайн-дизайном интерьера. Созданием дома мечты в 3D предпочитают заниматься в середине недели — по средам и четвергам. По всей видимости это помогает справиться с ежедневной рутиной.

Виртуальные туры также оказались эффективным инструментом в борьбе с осенней хандрой. Наиболее интересны жителям республики сайты с трансляциями веб‑камер, размещенных на улицах крупных городов мира: Торонто, Далласа, Амстердама, Нью-Йорка и других. Помимо этого, жители активно интересовались ресурсом с колоритными фотографиями и статьями о культуре, творчестве и искусстве. Также татарстанцы стали чаще заходить на сайты, где можно услышать шум леса и дождя, пение птиц.

Среди привычных способов справиться с сезонной апатией — прогулки на свежем воздухе. Интернет-трафик в парках Казани в сентябре 2024-го года увеличился на 35 % в сравнении с первым осенним месяцем 2023-го и на 10 % — со среднемесячным объемом минувшего лета. Вероятно, из-за аномально теплой погоды в сентябре жители и гости города захотели проводить больше времени на улице.

«Каждый человек переживает осень по-своему. Кто-то находит утешение в любимых книгах или фильмах, другие — в ярком необычном онлайн-контенте. А кто-то просто наслаждается красотой природы, которая окружает нас в это время года. Мы обеспечиваем надежную связь, чтобы абоненты могли пользоваться любимыми онлайн-сервисами, где бы ни находились — дома или на прогулке. В сентябре запустили дополнительную базовую станцию рядом с Парком Победы», — отметил Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

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