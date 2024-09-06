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Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

T2, российский оператор мобильной связи, в рамк...

Фото: пресс-служба Т2

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T2, российский оператор мобильной связи, в рамках масштабного ребрендинга разместил новую рекламу почти на всех цифровых экранах Казани в одно и то же время. В день запуска ребрендинга в 17:00 жители и гости города наблюдали, как более 200 рекламных баннеров окрашиваются в фирменные цвета нового бренда Т2. Кейс пополняет число уникальных маркетинговых практик, которые используются в рекламной индустрии впервые. Беспрецедентный запуск потребовал договоренностей со всеми операторами наружной рекламы в городе.

Республика Татарстан – один из самых технологичных регионов страны. Статус Казани как цифрового города перекликается с намерением Т2 транслировать статус технологичного бренда в новой айдентике. Важный этап в истории бренда обусловлен эволюцией во всех направлениях деятельности компании.

Впервые на рынке мобильной связи оператор изменил не только бренд, но и название. Масштабу ребрендинга Т2 соответствуют и задействованные в нем маркетинговые решения. Большинство из них используются на рынке впервые. Так, в рамках проекта в Казани Т2 покрыла почти 100% цифровых рекламных конструкций в городе (207 диджитал-сторон из 215). Слоган первой рекламной кампании «Другие правила. Новый уровень» появился на большинстве билбордов миллионника в среду с 17:00 до 20:00, когда автомобильный траффик и пассажиропоток достигает самых высоких показателей. Широкое покрытие рекламных площадок Казани сохраняет непрерывный контакт с аудиторией и доносит ключевое сообщение нового этапа бренда. Идею проекта поддержал один из крупнейших операторов наружной рекламы «РИМ-М» и другие владельцы диджитал-конструкций в городе.

Подобные практики соответствуют амбициями Т2 занять лидирующие позиции не только в телеком-отрасли, но и на поле маркетинговых коммуникаций. Они выводят компанию на новый уровень взаимодействия с аудиторией и двигают вперед рекламную индустрию.

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