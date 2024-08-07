Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

В знаменитом селе в Сабинском районе ускорили мобильный интернет

Жителям и гостям села Мингер в Татарстане стала...

Фото: пресс-служба МегаФон

Подписаться в Telegram

Жителям и гостям села Мингер в Татарстане стала доступна скорость загрузки данных в смартфоне до 100 Мбит/c. МегаФон установил базовую станцию стандарта LTE в населенном пункте, знаменитым масштабным празднованием Сабантуя. Также здесь проходит финал мирового турнира по поясной борьбе корэш.

В селе, расположенном в Сабинском районе, проживает менее 300 человек. При этом каждое лето в Мингер на мероприятия, посвященные завершению посевных работ, приезжают тысячи гостей не только из Татарстана, но и из других регионов России. С недавних пор село стало известно и за пределами страны. С 2018 года Мингер принимает чемпионат и первенство мира среди юношей по корэш. В этом году в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 27 стран.

В селе функционируют социальные объекты, включая начальную школу, детский сад, библиотеку и фельдшерско-акушерский пункт. Еще здесь есть хилинг-отель со спа-комплексом, привлекающий гостей из разных уголков страны.

«Развитие сельского туризма набирает обороты. Многие выбирают отдых вдали от городской жизни, чтобы насладиться красотой природы, свежим воздухом и изучить традиции и культуру. Мингер — особенное место. Интернет-трафик, потребляемый туристами, зачастую больше объемов местных жителей. Чтобы обеспечить достаточную скорость интернета для всех, инженеры установили оборудование, работающее на средних частотах LTE, для оптимизации пропускной способности сети. Дополнительно для увеличения дальности сигнала был использован низкий частотный диапазон», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

Ранее до поселения «долетал» слабый сигнал связи оператора. Теперь же местные жители и посетители мероприятий могут с комфортом пользоваться интернет‑сервисами: смотреть потоковое видео в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях, заходить на портал Госуслуг, работать и учиться удаленно.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Житель РТ выплатил алименты дочери, чтобы не лишиться 1-комнатной квартиры

Важное в РТ

43 минуты назад

В знаменитом селе в Сабинском районе ускорили мобильный интернет

сетка вентиляции на кухне от тараканов

Новости Казани

день назад

5-километровая пробка образовалась на въезде в Казань из-за ДТП

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

робот-пылесос перепрошивка в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани ночью напали на Айсылу Чижевскую

Новости Татарстана

9 часов назад

Власти Челнов объяснились за снос оград на кладбище

Новости Татарстана

день назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник

Новости Казани

21 час назад

Летевший в Казань самолет экстренно сел из-за годовалого малыша

Новости Казани

6 часов назад

Умер 43-летний водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер
Новости Татарстана
8 часов назад

Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

Ночью в Татарстане не будет существенных осадков

Новости Татарстана

час назад

Потолок зарплаты на стройках РТ достиг 200 тысяч рублей

Интересное в Казани

день назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

Новости Татарстана

час назад

Новым замом Минюста РТ стал 43-летний Марат Низамиев

Новости Казани

2 часа назад

В селе Янга-Сала был зафиксирован смерч
Казань в топе-10 популярных турнаправлений на с...
Новости Казани
5 часов назад

Казань в топе-10 популярных турнаправлений на сентябрь

Новости Казани

2 часа назад

Во время крушения поезда 3 студента КГЭУ помогали людям

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на площади 40 кв м горит частный дом на Луначарского

Новости Казани

3 часа назад

В Казани предлагают повысить штраф за безбилетный проезд до 2 500 рублей
Лазерное преображение: откройте мир ярких красо...
Интересное в Казани
6 дней назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения
В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь по...
Новости Татарстана
день назад

В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату