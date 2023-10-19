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В жилых комплексах Казани «прописался» быстрый мобильный интернет

В жилых комплексах Казани «прописался» быстрый мобильный интернет

Фото: пресс-служба МегаФона

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Более 50 тысяч жителей новостроек Казани обеспечили стабильной мобильной связью и интернетом. МегаФон установил базовые станции стандарта LTE, которые позволили повысить емкость сети в густонаселенных локациях и увеличить скорость передачи данных до 150 Мбит/с.

Оператор расширил телекоммуникационную инфраструктуру на территории жилого района «Салават Купере», комплексов «Открытие» и «Казань XXI век». Кроме того, оценить новое качество связи могут владельцы квартир в пригороде — в ЖК «Южный парк», «Счастливый» и строящемся квартале «Дома у сада».

Для расширения покрытия оператор задействовал частоты LTE‑1800 и LTE‑2600 — наиболее эффективные диапазоны для микрорайонов, состоящих из многоквартирных домов разной этажности. В результате средняя скорость загрузки выросла до 30 Мбит/с, а максимальная— до 150 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без подключения к домашнему Wi‑Fi.

«Быстрый рост населения города и агломерации требует соответствующего расширения телекоммуникационной инфраструктуры. Строительство дополнительных телеком-объектов помогает предотвратить дефицит емкости и уменьшить время загрузки онлайн-сервисов. Планируя технические мероприятия, мы учитываем программы по развитию и образованию новых жилых кварталов, а также отслеживаем увеличение трафика с помощью аналитических инструментов», — говорит директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Ранее оператор провел работы в жилых массивах с малоэтажной застройкой. Среди них —Вишнёвка, Малые Дербышки, Займище, Кульсеитово, Борисоглебское, Чебакса и другие. Они помогли снять нагрузку с уже существующих объектов и сохранить скорость интернета при растущих объёмах трафика.

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