В Волго-Вятском банке Сбербанка рассказали о лайфхаках по защите данных на смартфоне

Ни для кого не секрет, что приложения, которыми мы ежедневно пользуемся, должны быть не только удобными, но и безопасными. Особенно это касается банковских приложений и сервисов. Еще интереснее, когда мобильное приложение защищает не только финансы, но само устройство, на котором оно установлено, а также позволяет развиваться, прокачивать свои навыки. Именно таким является мобильное приложение СберБанк Онлайн.

СберБанк Онлайн – это удобный финансовый инструмент для клиентов, «банк в кармане», который позволяет управлять своими финансами в любое время из любой точки мира.

При этом, приложение – это еще и уникальный набор сервисов для защиты самого устройства, хранящейся на нем информации и денежных средств. Эксперты Управления безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка* рассказали о том, каким образом мобильное приложение осуществляет защиту и какие полезные фишки есть в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

1. Встроенный антивирус

В мобильное приложение СберБанк Онлайн встроен антивирус, разработанный совместно с «Лабораторией Касперского». Антивирус защищает не только операции и информацию в мобильном приложении, но и весь телефон. После установки и регистрации приложения, клиент может быть полностью уверен в сохранности средств. Антивирус продолжает проверять телефон на наличие вирусов, даже если клиент не пользуется приложением в данный момент.

2. Настройки кибербезопасности

Раздел «Безопасность» в СберБанк Онлайн поможет защитить ваши денежные средства через дополнительные настройки:

• установить Touch ID

Для быстрого и безопасного входа в СберБанк Онлайн можно выбрать вход по отпечатку пальца и настроить функцию «быстрого входа».

• установить суточные лимиты на переводы и снятие наличных

Это позволит автоматически блокировать снятие или перевод сумм выше установленного лимита, например, ограничить сумму на покупки в интернете или на снятие наличных в банкомате. Если мошенники попытаются вывести крупную сумму денег с карты, на которой установлен лимит, у него ничего не получится. Уменьшить лимит можно через настройки безопасности, увеличить – при звонке в банк по номеру 900.

• настроить видимости банковских продуктов в различных каналах: интернет-банк, мобильное приложение, банкоматы и термины и т.д.

3. Сервисы проверки данных

СберБанк Онлайн также позволяет защитить ваши данные через дополнительные сервисы проверки:

• проверка входящих вызовов

Сервис предупредит о том, что звонит мошенник. Для его активации достаточно зайти в раздел «Безопасность» на главном экране и в настройках включить опцию «Проверка входящих звонков». Если вам позвонит мошенник, то на экране телефона появится предупреждение от команды кибербезопасности Сбера.

• проверка номера телефона и электронной почты

Можно проверить, не попали ли ваши контакты к мошенникам из-за утечек на разных интернет-порталах. Регулярная проверка этой информации поможет держать ваши данные и финансы под контролем.

• уведомление о мошеннике

Если клиента попытались обмануть или он пострадал от действий мошенников, то он может сообщить об этом через специальную форму. Команда кибербезопасности Сбера обработает его запрос и примет меры.

4. Обучающие материалы

Большое внимание Сбер уделяет повышению финансовой и цифровой грамотности своих клиентов. Именно поэтому приложение СберБанк Онлайн содержит еще и раздел «Не дайте себя обмануть». В нем имеется огромное количество обучающей информации: статьи, видеоролики, тесты, позволяющей прокачать свои навыки в области киберграмотности. Основная задача обучающих материалов – развитие у клиентов Сбера способностей распознавать ключевые признаки кибератак: фишинг, телефонное мошенничество и т.д., а также уметь выстраивать эффективную защиту от них.

Таким образом, СберБанк Онлайн представляет собой не просто банковское приложение, а еще и уникальный набор сервисов для защиты самого устройства, хранящейся на нем информации и денежных средств.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

