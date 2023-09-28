В Волго-Вятском банке Сбербанка отмечают рост спроса на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство

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По данным Домклик, спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России растёт высокими темпами: в августе Сбер установил новый рекорд по ипотеке на ИЖС, выдав почти 11 тыс. кредитов на 46,5 млрд рублей. Всего за период с января по август 2023 года Сбер принял 250 тыс. заявок на ипотеку по ИЖС. Согласно прогнозу, по итогам 2023 года планируется принять более 640 тыс. заявок, что в 3 раза больше показателей прошлого года.

В Волго-Вятском банке Сбербанка* за 8,5 месяцев выдано более 8 тыс. таких кредитов на сумму почти 29 млрд. рублей. В августе этот показатель составил около 1,5 тыс. кредитов, объемы выдач превысили 4,7 млрд рублей. Наибольшие значения в текущем году как по количеству, так и по объемам выдач демонстрируют Республика Татарстан, Пермский край, Удмуртская Республика, в пятерку лидеров также вошли Нижегородская и Кировская области. Так, в Нижегородском регионе за 8,5 месяцев было выдано более 1 тыс. ипотек ИЖС на сумму почти 3,3 млрд рублей.

В 2023 году Домклик упростил получение ипотеки на строительство жилого дома. При строительстве дома через аккредитованных юридических лиц – подрядчиков клиенту не требуется предоставлять в качестве обеспечения ни залог другого имущества, ни поручительство физических лиц. Кроме того, на Домклик можно найти себе подходящий проект дома и будущего партнера.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Поддержка жилищной сферы остается нашим ключевым приоритетом. Мы предлагаем жителям различные ипотечные программы, чтобы совершить одно из главных дел в своей жизни – приобрести собственный дом. При этом мы отмечаем, что драйвером роста ипотеки ИЖС выступают льготные программы. В августе 2023 года почти 63% кредитов на строительство частных домов выдавалось по программе «Господдержка», чуть менее 25% — по «Семейной ипотеке».

Аналитический центр Домклик Сбербанка проанализировал данные по кредитам клиентам на ИЖС, выданным с 1 января по 20 сентября 2023 года. Как показало исследование, чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины — на них пришлось 57% сделок. Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причём 74% заёмщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% — разведены.

Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% — как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, а 32% — деревянным.

Как показало исследование, в январе-начале сентября 2023 года средний размер кредита в России на ИЖС составил 4,3 млн рублей, а средний первоначальный взнос — 21,1% стоимости дома. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное жилищное строительство в России в этот период составил 33,2 тыс. рублей.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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