В ВятГУ работает call-центр по вопросам инклюзивного высшего образования

Специалисты Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вятского государственного университета отвечают на вопросы школьников и студентов с инвалидностью о поступлении и обучении в вузе, а также консультируют сотрудников учебных заведений по организации инклюзивного учебного процесса.

По данным call-центра РУМЦ ВятГУ, большинство поступающих вопросов связаны с довузовской подготовкой, поступлением, организацией учебного процесса, имеющимися льготами.

Специалисты РУМЦ рассказывают:

Какие нормативные документы разрабатывает вуз для обеспечения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Каковы особенности подготовки образовательных материалов для дистанционного обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ

Какими правами и обязанностями обладает студент с ОВЗ во внеучебной и волонтерской деятельности

Вторая большая группа вопросов связана с трудоустройством и нормативными документами, закрепляющими права инвалидов и лиц с ОВЗ.

Сотрудники call-центра ответят:

Какими законами регламентируется работа центра занятости населения по трудоустройству инвалидов

Какие льготы предусмотрены для сотрудников-инвалидов

Куда может обратиться инвалид в случае, если он считает, что его право на труд нарушается работодателем

На какие аспекты адаптации на рабочем месте для инвалидов следует обратить внимание работодателю.

Если Вы, Ваш ребенок или ученик по состоянию здоровья нуждается в особых условиях, чтобы учиться и работать, call-центр готов бесплатно проконсультировать вас по номеру 8-800-222-43-50 или электронной почте rumc@vyatsu.ru с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 часов по московскому времени.