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В ВятГУ работает call-центр по вопросам инклюзивного высшего образования

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Специалисты Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вятского государственного университета отвечают на вопросы школьников и студентов с инвалидностью о поступлении и обучении в вузе, а также консультируют сотрудников учебных заведений по организации инклюзивного учебного процесса.

По данным call-центра РУМЦ ВятГУ, большинство поступающих вопросов связаны с довузовской подготовкой, поступлением, организацией учебного процесса, имеющимися льготами.

Специалисты РУМЦ рассказывают:

  • Какие нормативные документы разрабатывает вуз для обеспечения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
  • Каковы особенности подготовки образовательных материалов для дистанционного обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ
  • Какими правами и обязанностями обладает студент с ОВЗ во внеучебной и волонтерской деятельности

Вторая большая группа вопросов связана с трудоустройством и нормативными документами, закрепляющими права инвалидов и лиц с ОВЗ.

Сотрудники call-центра ответят:

  • Какими законами регламентируется работа центра занятости населения по трудоустройству инвалидов
  • Какие льготы предусмотрены для сотрудников-инвалидов
  • Куда может обратиться инвалид в случае, если он считает, что его право на труд нарушается работодателем
  • На какие аспекты адаптации на рабочем месте для инвалидов следует обратить внимание работодателю.

Если Вы, Ваш ребенок или ученик по состоянию здоровья нуждается в особых условиях, чтобы учиться и работать, call-центр готов бесплатно проконсультировать вас по номеру 8-800-222-43-50 или электронной почте rumc@vyatsu.ru с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 часов по московскому времени.

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