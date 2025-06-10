В татарстанском селе к мордовскому празднику ускорили мобильный интернет

Республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь-2025» пройдет 15 июня в Кильдюшево Тетюшского района. Накануне мероприятия МегаФон завершил в селе строительство телекоммуникационной сети. Теперь жители и гости пользуются мобильными интернет-сервисами на скорости до 70 Мбит/с.

Праздник приурочен ко дню летнего солнцестояния. Все желающие смогут погрузиться в атмосферу традиционной мордовской деревни: познакомиться с интерьером национального дома, попробовать блюда местной кухни и приобрести сувениры на ярмарке изделий народных мастеров. Благодаря технологиям «Валда Шинясь-2025» выйдет за пределы татарстанского села. У участников и зрителей теперь есть возможность делиться яркими фото и видеорепортажами в режиме реального времени с близкими.

Объекты связи оператора также заработали в других населенных пунктах Тетюшского района — селах Бакрчи и Большое Шемякино.

«В сёлах с новой инфраструктурой проживает от 400 до 600 человек. Мы обеспечили полное покрытие сетью LTE населённых пунктов, охватив как центральные районы, так и отдалённые окраины. В мае объём интернет-трафика в Тетюшском районе увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше половины расходуемых данных приходится на районный центр, где сосредоточено основное количество пользователей. Поэтому дополнительно мы провели работу по увеличению емкости и скорости мобильной передачи данных на существующем оборудовании в Тетюшах», — рассказал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

Уникальное расположение района на берегу Куйбышевского водохранилища и его богатая история с каждым годом привлекают все больше путешественников, не только из Татарстана, но и других регионов страны. Особенно активно пользуются интернетом приезжие и местные молодые люди в возрасте до 25 лет. Эти абоненты потребляют в среднем около 49 гигабайт данных в месяц, что в три раза превышает среднемесячный показатель жителя Тетюшского района.