В Татарстанском отделении Сбера стартовала программа «Школа первой линии»

Студенты Университета управления «ТИСБИ» будут погружаться в мир Сбера, чтобы после получения диплома стать частью команды банка и быстро пройти период адаптации.

Первым шагом на пути в профессию стала экскурсия в аппарат отделения «Банк Татарстан», где ребята узнали, какие операции совершают сотрудники, какие продукты предлагает экосистема Сбера и какие из них наиболее популярны. Помимо этого, специалисты учебного центра банка провели для студентов игру-практикум «Свои люди».

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка: «Сбер входит в число лидеров по созданию новых рабочих мест в Татарстане. Для нас важно дать возможность выпускникам вузов республики получить работу с конкурентной зарплатой и современными условиями труда, не уезжая в другие регионы. Проект «Школа первой линии» позволит готовить сотрудников для офисов банка, начиная со студенческих лет. Параллельно с учебой ребята будут погружаться в будущую профессию. Это даст им возможность, прежде всего, понять - нравится ли им работа в банке. Также они смогут получить багаж знаний, который позволит им быстро адаптироваться в нашей команде после трудоустройства».

Все участники проекта зарегистрировались на платформе Edutoria и подписались на Телеграмм-канал «Школа первой линии». Следующий шаг их обучения - прохождение онлайн-курса «Знакомство со Сбером».