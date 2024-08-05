В татарстанских заведениях можно воспользоваться сервисом СберЧаевые

Сервисом СберЧаевые можно воспользоваться в 135 кафе и ресторанах республики

Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка продолжает развивать сервис безналичных чаевых - СберЧаевые. На сегодняшний день оставить «на чай» можно в 135 точках общественного питания Татарстана. Чтобы поблагодарить сотрудника за оказанный сервис, нужно отсканировать его персональный QR-код, затем выбрать сумму чаевых и, по желанию, оставить отзыв. С помощью нового сервиса легко оставить чаевые без установки приложений, СМС или регистрации. Сервис работает с картами любых банков и деньги приходят мгновенно на карту сотрудника или на карту компании. QR-код можно вывести на пречек.