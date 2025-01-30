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В Татарстане вырос спрос на раскладушки и смартфоны с искусственным интеллектом

Россияне в прошедшем году проявили повышенный и...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Россияне в прошедшем году проявили повышенный интерес к нестандартным смартфонам и его новым функциям. Так, продажи гибких устройств выросли более чем на 107%, а гаджеты с возможностями искусственного интеллекта стали приобретать в 1,8 раза чаще, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Татарстанские покупатели активно следуют общероссийским трендам. За год в республике спрос на раскладные смартфоны подскочил в 4,5 раза, а на устройства с искусственным интеллектом — в 1,5 раза.

Рынок смартфонов в 2024 привнёс ряд тенденций, которые могут лечь в основу покупательского спроса в новом году. При этом некоторые тренды оставались прежними: к примеру, продолжился рост китайских брендов.

Как следует из статистики продаж объединённой розничной сети, наибольшую долю в продажах в натуральном выражении заняли китайские производители Xiaomi и Realme — 26% и 20% соответственно. Третью строчку занимает еще один китайский бренд Tecno с 15%. В денежном выражении лидерство традиционно удерживает Apple с 21%, за ним идут Xiaomi (18%) и Samsung (14%).

В Татарстане смартфоны бренда Xiaomi также стали наиболее востребованными, заняв 23% рынка. На продажи Realme и Tecno пришлось по 20% и 14% соответственно. Что касается денежных показателей, то лидером остается Apple с долей 18%, далее следуют Xiaomi с 16% и Samsung с 15%.

Одной из самых обсуждаемых функций в смартфонах в 2024 году стал искусственный интеллект. За год были презентованы новые гаджеты и обновления операционных систем, поддерживающие функции ИИ — например, краткое резюме писем в почте или сообщений в мессенджерах, поиск фото в галерее по текстовому описанию, редактор стиля и объёма текстов, удаление ненужных объектов с фотографий и т.д. Как следствие, россияне начали активнее следить за возможностями таких смартфонов, и в 2024 году приобрели на 81% больше устройств с ИИ и потратили на них в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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