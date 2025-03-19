В Татарстане вырос спрос на онлайн-психологов

В России мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в 2024 году увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных.

В Татарстане динамика даже более заметная. Число пользователей год к году увеличилось на 62%, а объем дата-трафика — на 126%. Наиболее востребованными площадками в регионе являются Ясно, Zigmund Online и Alter, а самой активной группой пользователей — женщины 26-35 лет. Мужчины также услугами онлайн-психологов чаще пользуются в возрасте 26-35 лет.

В стране в целом психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 64% аудитории и обеспечивают 65% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25-35 лет (33% от всех пользователей). На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет (24%), а замыкает топ-3 группа 46-55 лет (18%).

Меньше всего пользователей таких приложений среди зумеров (абоненты 14-20 лет составляют 3% аудитории), однако их внимание к онлайн-психотерапии растет — за год потребление мобильного трафика этой возрастной группой выросло на 70%. А самые заметные изменения по сравнению с прошлым годом демонстрируют пользователи старше 56 лет: их трафик на сервисах психотерапии за это время увеличился почти в 3 раза.

Аналитики исследовали интернет-площадки, посвященные психологическому здоровью, в том числе сервисы онлайн-психотерапии, которые помогают находить подходящих специалистов. Такие проекты зародились в США в середине 2010-х, а позже стали появляться и в России. В 2020 пандемия стимулировала рост этого рынка: она сделала актуальнее и вопросы психологического здоровья, и онлайн-форматы. В

В пресс-службе МегаФона подтвердили высокий спрос на онлайн-психологов в Татарстане. Как показывает big data оператора, рост трафика на профильных сайтах в республике за тот же период составил 66%. Рейтинг популярных ресурсов также возглавляют Ясно, Alter и Zigmund Online.