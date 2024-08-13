В Татарстане вырос спрос на образовательные кредиты

По итогам первого полугодия жители Татарстана оформили в Сбере на 30% больше льготных образовательных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за время действия программы Сбер выдал на образование более 400 млн рублей.

По статистике, около 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте до 25 лет. В среднем татарстанские студенты в этом году берут на образование порядка 200 тысяч рублей.

Справочно:

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере — 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Процесс получения кредита в Сбере простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбера, и когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка — Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.