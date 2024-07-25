В Татарстане вырос интерес к российским облачным хранилищам

Россияне в 2024 году стали активнее использовать онлайн-диски для хранения данных. При этом выбор пользователей все чаще падает на российские аналоги — интернет-трафик отечественных онлайн-дисков вырос на 32% по сравнению с прошлым годом и уже превышает объем в аналогичных зарубежных сервисах. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

С января по июнь общее потребление трафика в сегменте облачных хранилищ увеличилось на 28% год к году. Наибольший рост продемонстрировали российские сервисы — в них потребление гигабайт выросло примерно на треть (+32%), что выше темпов роста зарубежных онлайн-дисков (+25%).

В Татарстане также растет популярность онлайн-дисков. Жители республики расходуют на российских «облаках» на 45% больше дата-трафика, чем годом ранее. Наиболее активно этими сервисами пользуются татарстанцы в возрасте от 26 до 36 лет, причем как мужчины, так и женщины проявляют к ним равный интерес.

Сегодня на отечественные облачные хранилища приходится уже больше половины от всего трафика в этом сегменте. Однако молодая аудитория все еще отдает предпочтение иностранным сервисам: в возрастной группе 14-20 лет зарубежные онлайн-диски занимают 65% трафика, а среди пользователей 21-25 лет — 54%.

Как выяснили аналитики Yota, на женскую аудиторию приходится 51% от всех гигабайт, потраченных в облачных хранилищах. Она же обеспечила основной прирост активности во всех онлайн-дисках в этом году (+60%). Чаще всего облачными хранилищами пользуются абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска и Краснодара.

В МегаФоне подтвердили увеличение активности на облачных сервисах в Татарстане. Трафик на онлайн-дисках у абонентов оператора за год увеличился на 20%. Наиболее востребованным сервисом с заметным отрывом стал «Яндекс Диск».