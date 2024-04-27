В Татарстане выберут главного по добру

МТС, цифровая экосистема, сообщает о запуске конкурса «Стань главным по добру», приуроченного к премьере сериала «Дядя Леша» в онлайн-кинотеатре KION от МТС. Жителям Татарстана и других регионов предлагают поделиться историей об их самом добром поступке в официальном сообществе KION в «Одноклассниках».

Рассказать о своем добром поступке можно в посте. Для этого нужно нажать на кнопку «Участвовать» и поделиться своими фото и историей. Все участники конкурса попадут в видеоролик от KION, где будут собраны те самые истории добрых поступков. Кроме того, о победителях челленджа «Стань главным по добру» расскажут на сайтах в региональных и федеральных СМИ.

Конкурс пройдет с 26 апреля по 10 мая и приурочен к премьере народного комедийного сериала «Дядя Леша» с актерами Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой в онлайн-кинотеатре KION от МТС.

Премьера сериала состоится 1 мая. Комедия переносит зрителей в небольшой и самобытный город Рыбинск Ярославской области. Здесь, в детском доме, работает дворником знакомый всем дядя Леша, которого обожают дети и уважают коллеги. Но у Леши есть тайна: по ночам он, стараясь быть абсолютно незаметным, грабит дома местных богачей, которые, по мнению всех горожан, нечестно присваивают себе средства из бюджета. Дядя Леша идет на преступления, руководствуясь благородными принципами — он отдает все награбленное на нужды детского дома и хочет, чтобы у его воспитанников была лучшая жизнь.