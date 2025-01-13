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В Татарстане установлено более 23 тысяч терминалов для оплаты улыбкой

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В Татарстане Сбер установил более 23 тысяч терминалов для оплаты улыбкой. Сервис позволяет оплатить покупку без помощи карты и телефона – достаточно просто посмотреть в камеру на кассе магазина. Активировать оплату по биометрии можно в приложении Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, затем выбрать платёжную карту и создать код безопасности.

Сбер выяснил, что наиболее активно россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, а также сразу после завершения рабочего дня — с 16:00 и до 20:00. Это соответствует и распределению оплат по категориям — чаще всего жители нашей страны платят улыбкой в кафе и в продуктовых магазинах.

Отметим, что с декабря 2024 года оплатить покупки улыбкой может любой житель России. Сбер уже установил 1 миллион биотерминалов для оплаты улыбкой и в этом году продолжит развивать инфраструктуру. Миллионный терминал был установлен в одном из продуктовых магазинов Перми.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«В Татарстане мы наблюдаем большой отклик сервиса у наших клиентов, ведь это удобно – не нужно иметь при себе карту или телефон при совершении оплаты. Мы активно создаём инфраструктуру под сервис, на территории Республики уже установлено более 23 тысяч биотерминалов в магазинах, отелях и ресторанах».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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