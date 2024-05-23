В Татарстане стартовал проект «Уроки бизнеса со Сбером»

В коллаборации с Центром «Мой бизнес» Сбер в Татарстане будет организовывать открытые диалоги студентов с успешными предпринимателями республики. Первая встреча в рамках проекта «Уроки бизнеса со Сбером» состоялась на площадке Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева.

Героем встречи стал известный казанский бизнесмен, основатель сети кофеен самообслуживания ITEAM COFFEE Галлямов Ильдар. Спикер рассказал ребятам о своем пути к успеху, об ошибках в бизнесе, а также правилах предпринимательства, которые необходимо соблюдать, чтобы достичь желаемого результата, дал ценные советы, каждый из которых основан на собственном уникальном опыте.

Эксперты Сбера рассказали об акселераторе для молодежи «Первое дело», инструментариях поддержки бизнеса, а также о финансовых и нефинансовых сервисах, которые могут быть полезны будущим предпринимателям.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Великие компании, когда-то были скромными стартапами, которые смогли обрести мировую известность. Наше исследование показало, что малые предприниматели устойчивы к турбулентности и оптимистично настроены на будущее. Мы ставим себе задачу развивать и обучать молодежь, а также поддерживать малый бизнес, задействуя для этого все возможные ресурсы. Нам важно помочь сегодняшним студентам в формировании профессиональных и личностных компетенций. Знакомство с известными предпринимателями поможет ребятам определиться с тем, какие шаги необходимо предпринять, чтобы открыть свое дело».