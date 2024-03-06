В Татарстане стали чаще смотреть фильмы и сериалы

Популярность онлайн-кинотеатров в России растет: по итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов вырос почти на четверть в сравнении с 2022 годом. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили наибольшее число премьер. Больше всего пользователей онлайн-кинотеатров проживают в Москве и Санкт-Петербурге, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

Жители Татарстана на 11 строчке в рейтинге любителей онлайн-кинотеатров. В 2023 году татарстанцы потратили на российские видеосервисы на 23% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Основное ядро аудитории платформ составляют абоненты 25-35 лет, на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье место между собой делят пользователи 17-25 лет и 35-45 лет — 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% от всей аудитории стримингов, они потребляют 52% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.

Женщины чаще выбирали контент на Wink и «Иви», где доля женской аудитории составила 57% и 55% от всех потраченных гигабайт. Мужская часть населения доминирует среди подписчиков Premier (61%).

В республике кино и сериалы онлайн также охотнее смотрят мужчины 25-35 лет. Максимальные цифры по трафику в течение года показали «Кинопоиск», «Иви» и Premier, а самые долгие кинопросмотры пришлись на ноябрь и декабрь.

По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы — их аудитория увеличилась в 5 раз.

Выросло и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.