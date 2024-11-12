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В Татарстане стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин

В России значительно вырос интерес к сдаче смар...

Фото: пресс-служба МегаФон

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В России значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин. В объединённой розничной сети МегаФона и Yota за 10 месяцев текущего года приняли в трейд-ин на 120% гаджетов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Чаще всего сдают смартфоны Samsung, а вот наилучшую динамику за год показали iPhone.

Интерес татарстанцев к программе за год также резко возрос: с начала 2024 года число принятых смартфонов стало выше в два раза, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количественно лидируют гаджеты от Samsung с долей 32%. Кроме того, достаточно часто жители региона сдают в трейд-ин телефоны Xiaomi (28% от общего числа).

По стране Samsung второй год подряд остаются лидерами среди смартфонов, сдаваемых в трейд-ин: с января по октябрь 2024 года на устройства этого бренда пришлась треть всех сделок по программе. В тройку лидеров вошли также Xiaomi и iPhone: их доля среди сдаваемых в трейд-ин смартфонов составила 22% и 18% соответственно. При этом доля Apple даже выросла: в аналогичном периоде прошлого года она составляла всего 11%.

В деньгах лидеры те же, однако первенство принадлежит Apple: второй год подряд на эти смартфоны приходится половина средств от сдачи по трейд-ин. Доля Samsung так же, как и в натуральном выражении, составляет треть от всех сдаваемых смартфонов, однако динамика несколько подросла и составила 32% против 28% в январе-октябре 2023 года. Xiaomi занимает третью строчку с 8%.

Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет 4,5 года. На продолжительность пользования гаджетами влияют такие факторы, как качественный и доступный ремонт устройств, широкое предложение по обновлению ПО для смартфонов, выпущенных более трёх-пяти лет назад. Сказывается и бережливое отношение самих владельцев, которые более чем в половине случаев используют различные защитные устройства (плёнка, чехлы и т.д.) для гаджетов.

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