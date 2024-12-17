В Татарстане растет кличество компаний, пользующихся отраслевыми решениями Сбера
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Среди нефинансовых продуктов и сервисов Сбербанка для предпринимателей особой популярностью пользуются отраслевые решения. С начала года в Татарстане более 5000 клиентов воспользовались данным сервисом.
Отраслевые решения – это удобные и настраиваемые сервисы для управления и развития бизнеса, включающие аналитику по отрасли, сравнение эффективности со схожим бизнесом, понимание портрета покупателя и многое другое.
Всего банк предлагает восемь отраслевых решений, которые доступны юридическим лицам по всей стране для отраслей недвижимости; ЖКХ; розничной и онлайн – торговли; управления продажами; кафе и ресторанов; сферы услуг и транспорта. Наборы сервисов для этих отраслей подобраны с учетом специфики ведения и управления бизнесом и доступны клиентам Сбера бесплатно.
Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«На текущий момент в Татарстане самое популярное отраслевое решение – «Розничная торговля». В республике его используют более 3 тысяч клиентов и число пользователей растет. Благодаря этому решению предприниматели могут видеть как аналитику, так и подбирать наилучшие локации для расширения своего бизнеса в любом регионе страны с учетом максимального потенциала объекта недвижимости».
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