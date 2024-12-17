В Татарстане растет кличество компаний, пользующихся отраслевыми решениями Сбера

Среди нефинансовых продуктов и сервисов Сбербанка для предпринимателей особой популярностью пользуются отраслевые решения. С начала года в Татарстане более 5000 клиентов воспользовались данным сервисом.

Отраслевые решения – это удобные и настраиваемые сервисы для управления и развития бизнеса, включающие аналитику по отрасли, сравнение эффективности со схожим бизнесом, понимание портрета покупателя и многое другое.

Всего банк предлагает восемь отраслевых решений, которые доступны юридическим лицам по всей стране для отраслей недвижимости; ЖКХ; розничной и онлайн – торговли; управления продажами; кафе и ресторанов; сферы услуг и транспорта. Наборы сервисов для этих отраслей подобраны с учетом специфики ведения и управления бизнесом и доступны клиентам Сбера бесплатно.