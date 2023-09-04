В Татарстане прошёл цикл образовательных мероприятий в преддверии Дня знаний

Сотрудники Татарстанского отделения Сбера провели уроки финансовой грамотности для детей партнёров банка, а также познакомили с профессией банкира. Мероприятия прошли в рамках «Недели знаний со Сбером», где все желающие смогли прослушать полезные лекции, принять участие в мастер-классах и тематических квизах.

В сентябре Сбер традиционно проводит просветительские мероприятия для школьников и студентов. Руководители на регулярной основе проводят интерактивные лекции, ESG-уроки, а также рассказывают о карьерных возможностях в банке.

Помимо образовательных инициатив, Сбер в Татарстане уделяет особое внимание подшефным детским домам и интернатам. Силами сотрудников банка были собраны канцелярские товары для будущих первоклассников и переданы в благотворительный фонд. А на территории Дербышкинского дома – интерната ребята провели яркое мото-шоу для его воспитанников.