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В Татарстане прошёл цикл образовательных мероприятий в преддверии Дня знаний

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Сотрудники Татарстанского отделения Сбера провели уроки финансовой грамотности для детей партнёров банка, а также познакомили с профессией банкира. Мероприятия прошли в рамках «Недели знаний со Сбером», где все желающие смогли прослушать полезные лекции, принять участие в мастер-классах и тематических квизах.

В сентябре Сбер традиционно проводит просветительские мероприятия для школьников и студентов. Руководители на регулярной основе проводят интерактивные лекции, ESG-уроки, а также рассказывают о карьерных возможностях в банке.

Помимо образовательных инициатив, Сбер в Татарстане уделяет особое внимание подшефным детским домам и интернатам. Силами сотрудников банка были собраны канцелярские товары для будущих первоклассников и переданы в благотворительный фонд. А на территории Дербышкинского дома – интерната ребята провели яркое мото-шоу для его воспитанников.

Рушан Сахбиев, Управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Данные мероприятия – часть корпоративной социальной ответственности Сбера. Передача опыта молодому поколению позволяет напрямую контактировать с участниками, что помогает глубже понять интересы и стремления молодёжи. Нам очень важно развивать в них цифровые навыки и помогать осваивать актуальные профессии».

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