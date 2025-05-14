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В Татарстане мужчины стали больше интересоваться парфюмом онлайн

Мужчины в республике стали активнее покупать па...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Мужчины в республике стали активнее покупать парфюмерию через интернет: в первом квартале 2025 года их трафик на этих платформах увеличился на 21% относительно того же периода прошлого года, тогда как у женщин показатель вырос на 20%. При этом наиболее активны в покупках татарстанцы в возрасте 26-35 лет, а самыми востребованными ресурсами являются крупные ритейлеры, в том числе в бюджетном сегменте. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В целом интерес россиян к онлайн-шоппингу в косметическом сегменте остается стабильно высоким — средний трафик на сайтах этих магазинов вырос на 6%. Абсолютное лидерство по объемам трафика приходятся на сайты больших бьюти-ритейлеров («Золотое Яблоко», «Рив Гош», «Лэтуаль», «Иль де ботэ» и других) — 92%. За год динамика трафика и рост числа посетителей этих сайтов практически не изменились, а вот менее крупные площадки начали набирать обороты.

Наиболее активный рост в первом квартале этого года показали сайты с корейской косметикой (+45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Вырос интерес и к онлайн-магазинам сетевых бьюти-компаний формата Avon и Oriflame (+35%) и парфюмерным маркетплейсам (+23%). На 14% увеличился трафик на интернет-площадки бюджетной косметики («Подружка», «Улыбка радуги» и другие).

Женщины по-прежнему лидируют в покупках бьюти-средств онлайн (на них приходится 67%). Однако мужчин показывают значительный рост интереса к таким товарам: в первом квартале этого года их трафик увеличился на 23%, в то время как у женщин — на 20%. По времени, проведенному на парфюмерных маркетплейсах, мужская аудитория почти догнала женскую — суммарно их сессии занимают 45% от всего потраченного времени на тематических сайтах против 55% у женщин.

Самые частые посетители онлайн-магазинов косметики и парфюма — пользователи 26-35 и 36-45 лет. На них приходится 63% трафика. Однако наиболее активную динамику демонстрируют россияне 46+ (+13%), особенно на сайтах парфюмерных интернет-магазинов (+40%) и сайтах сетевых бьюти-компаний, где рост пользовательского трафика составил внушительные 60%.

Аналитики МегаФона также сообщили, что в Татарстане трафик на подобные ресурсы с начала 2025-го увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Татарстанцы предпочитают изучать ассортимент и покупать бьюти-средства в начале недели, в основном по понедельникам и вторникам.

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