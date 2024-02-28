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В Татарстане интерес к электронным книгам вырос на треть

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Татарстанцы стали активнее читать книги в сервисах электронных библиотек – трафик таких приложений вырос на 30% за прошлый год. Чаще других электронные книги читают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске — на жителей этих городов приходится больше всего интернет-трафика в расчете на одного пользователя. Казань занимает шестую строчку рейтинга. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

По итогам 2023 года самой популярной онлайн-библиотекой оказался «Литрес», его пользователи суммарно потратили на чтение больше всего интернет-трафика, а в сравнении с 2022 годом этот показатель вырос на 14%. На второе место вырвался сервис Bookmate, который прежде не входил даже в топ-5 сегмента. Замыкает первую тройку приложение MyBook.

Каждый третий пользователь сервисов электронных книг (32%) — это абонент 26-35 лет. Более взрослые татарстанцы, 36-45 лет, также активно пользуются такими приложениями — они составляют 28% от всей аудитории. По данным Yota, чаще читать онлайн стало старшее поколение: пользователи 56+ в 2023 году тратили на подобные сервисы на 47% больше трафика, чем годом ранее. На 29% вырос интерес к онлайн-чтению и у зумеров — абонентов 14-20 лет.

Женщины составляют 51% аудитории сервисов онлайн-библиотек. При этом мужская аудитория активнее женской в приложениях, специализирующихся на аудиокнигах — «Патефон» и Smart Reading, а женщины тратят больше трафика в MyBook и «Литрес».

В пресс-службе МегаФона также рассказали о росте интереса к онлайн-библиотекам. В рейтинге компании по интересу к сайтам книжных сервисов Татарстан занял 11-ю строчку. За год трафик на такие ресурсы в устройствах абонентов оператора увеличился на 44%. Отдельно было отмечено, что больше времени чтению татарстанцы посвящают в августе и сентябре.

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