В Татарстане Changan стал самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года

Прошлым летом на первом месте была Kia

Специалисты СберСтрахования подвели автоитоги лета и выяснили, какие автомобили чаще всего страховали по каско жители Татарстана.

По данным компании, в Татарстане самой страхуемой маркой в июне-августе 2024 года стала Changan — на нее пришлось 19% от всех заключённых полисов каско в республике. На втором месте — Lada (14%), следом в рейтинге идут Chery (11%), Kia (8%) и Omoda (5%). Прошлым летом у жителей региона лидировала марка Kia с долей 14%.

Жители Татарстана страховали авто активнее многих других россиян: на них пришлось 5% от всех оформленных договоров в России, это третий показатель по стране. Больше страховок оформили только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

По данным СберСтрахования, в среднем по России этим летом полисы каско чаще всего оформляли владельцы Changan (9%), Kia (8%), Lada и Geely (по 7%), а также Toyota (6%).

Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто рассказали, какие марки покупали россияне в июне-августе 2024 года. Наиболее востребованными были японские (24% от всех сделок на платформе СберАвто), южнокорейские (18%) и отечественные (17%) марки. Из брендов россияне чаще всего выбирали Lada (17%), Kia (10%), Hyundai (7%), Volkswagen и Toyota (по 6%). По сравнению с летом прошлого года доля Lada в общей структуре продаж выросла на 7 п. п. — с 10 до 17%. Доли Kia, Hyundai и Volkswagen приросли на 1 п. п. каждая, а вот доля Toyota, напротив, снизилась с 9 до 6%. Самыми популярными моделями стали Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio (прошлым летом это были Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris).

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Этим летом водители оформили в СберСтраховании 10 тыс. полисов каско — на 40% больше, чем летом 2023 года. Интерес к каско продолжает расти, всё больше автовладельцев нивелируют таким образом финансовые риски при возможных происшествиях с их машинами. Одновременно меняется спрос: если в июне — августе прошлого года чаще всего страховали корейскую Kia, то в этом году её опередил китайский бренд Changan. В целом же доля китайских машин в оформленных полисах каско за год выросла на 23 процентных пункта».